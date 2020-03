Da jubelte er noch in der Bundesliga: Milot Rashica nach seinem Treffer zum 1:0 in München im Dezember. Es ist bis heute Werders letztes eigenes Tor in der Liga. Das Spiel verlor Bremen mit 1:6. (dpa)

Was auch immer Werder Bremen in all den geheimen Trainingseinheiten der vergangenen Tage und Wochen trainierte – für den simplen Sinn des Fußballspielens hat es nichts geholfen: Die Mannschaft erzielt weiterhin keine Tore. In der Rückrunde gelang den Spielern von Florian Kohfeldt noch überhaupt kein eigener Treffer, gegen Düsseldorf und Augsburg war der Gegner zuletzt so nett, ein Eigentor beizusteuern. Und die drei Treffer aus dem Pokal-Achtelfinale daheim gegen Borussia Dortmund könnten als das in die Geschichte dieser Saison ein, was sie nach heutigem Stand offenkundig waren: als eine Ausnahme.

Beim Pokalspiel in Frankfurt nun reichten trotz Bestbesetzung in der Startelf weder die 45+6 Minuten der ersten Halbzeit, noch die 45+8 Minuten der zweiten Hälfte, um den Ball wenigstens ein einziges Mal ins Tor der Eintracht zu befördern. Die beste Chance vergab Davie Selke, dessen Kopfball in der ersten Halbzeit frei vor Frankfurts Torhüter Kevin Trapp nicht platziert genug war. Maxi Eggestein scheiterte mit einem Fernschuss, den Trapp stark parierte. Werders bester Saisonschütze Milot Rashica schoss in Frankfurt einmal mehr in den unmöglichsten Situation und aus größerer Distanz weit am Tor vorbei, der eingewechselte Yuya Osako verstolperte eine Chance, bevor er überhaupt abziehen konnte. Der ebenfalls eingewechselte Josh Sargent versuchte es in der Schlussphase per Dropkick, doch auch das wurde nichts.

Kohfeldt beschwört die Wende

Bei tieferer Betrachtung hat Werder aber nicht erst seit der Rückrunde Probleme mit dem Toreschießen, sondern bereits seit dem Herbst. Schon in den wichtigen Spielen vor der Winterpause gegen Paderborn (0:1), Mainz (0:5) und in Köln (0:1) gelang kein Treffer, das letzte selbst erzielte Tor in der Bundesliga war das Tor von Rashica bei der 1:6-Klatsche im Dezember in München, die den Bremern obendrein noch die Tordifferenz verhagelte.

Kohfeldt, der die Tore selbst nicht erzielen kann, versucht es seit Wochen und Monaten mit verschiedenen Lösungen, ohne dabei aber das ganze Repertoire der Werder-Offensive auszuschöpfen. Vor dem Frankfurt-Spiel lautete seine Ansage: „Wir müssen im letzten Drittel zielstrebiger werden.“ Nach Wochen und Monaten des Misserfolgs wurden die wenigen offensiven Aktionen der Mannschaft in Frankfurt direkt als mögliche Wende aufgebauscht. Bei Kohfeldt klingt da so: „Zuletzt hatten wir kaum Chancen, in Frankfurt hatten wir wieder welche - und in Berlin machen wir sie auch rein.“ Das sind selbstbewusste Worte, denen die Spieler in dieser Saison leider zu selten auch Taten folgen ließen.

Selkes Sperre ein Nachteil?

Bei Hertha BSC muss Werder am Wochenende gewinnen, um noch realistische Chancen auf den Klassenerhalt zu haben. Wenn der Gegner nicht wieder mit Eigentoren hilft, muss Werder selbst treffen. Doch ein Blick in die Bremer Sturmreihen verspricht wenig dauerhafte Besserung. Und ob es ein Nachteil ist, dass Selke wegen einer Vertragsklausel gegen seinen Ex-Klub in der Hauptstadt nicht spielen darf, ist schwer zu sagen: Der Winterneuzugang hat in der Rückrunde auch noch kein Bundesligator für Werder geschossen und fiel davor nicht als Torjäger auf.

Hier ein Blick auf die aktuelle Bundesligabilanz der Spieler, die in Werders Kader als Angreifer geführt werden:

Davie Selke

22 Bundesligaeinsätze in dieser Saison für Hertha BSC und Werder, dabei gelang ihm ein Tor. Das schoss er am 9. November für Hertha bei der 2:4 Heimniederlage gegen RB Leipzig.

Johannes Eggestein

13 Einsätze, ein Saisontor – und das ist schon lange her. Er schoss es am ersten Spieltag im August bei der 1:3 Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf. In der Rückrunde kam er auf zwei Einwechslungen, viermal blieb der frühere Junioren-Torjäger ohne Einsatz auf der Bank. Warum genau, ist Kohfeldts Geheimnis. Schlechter oder seltener aufs Tor schießen als die Kollegen kann er schließlich auch nicht.

Fin Bartels

Sechs Einsätze, kein Tor. Allerdings waren das auch nur Einwechslungen mit einer Spielzeit von maximal 32 Minuten. Mehr ließ der von zahlreichen Verletzungen geschundene Körper nicht zu. Sein letztes Bundesligator erzielte er am 19. November 2017 beim 4:0-Heimsieg gegen Hannover. Damals schaffte Max Kruse in der zweiten Halbzeit einen Hattrick, zwei dieser Tore bereitete Bartels vor. Es war zugleich das schöne Ende des Bremer Traumsturms Kruse/Bartels – sie trafen in der Bundesliga nie wieder gemeinsam ins Tor.

Niclas Füllkrug

Zwei Tore und ein Assist bei nur vier Einsätzen - das ist eine starke Ausbeute für den im Sommer neu verpflichteten Mittelstürmer. Sein letztes Tor schoss er am 14. September beim 2:1-Auswärtssieg gegen Union Berlin. Danach riss er sich im Training das Kreuzband. Nach einer erneuten Operation im Februar ist die Saison für ihn bereits vorbei.

Benjamin Goller

Zehn Einsätze, kein Tor und keine Vorlage – das ist unterm Strich eine sehr ernüchternde Ausbeute. In der Rückrunde bekam er nur eine Einwechslung, dreimal stand er ohne einen Einsatz im Kader. Er hat überhaupt noch nie ein Bundesligator geschossen, weil er zuvor bei Schalke 04 nur in der Champions League zum Einsatz kam (ein Spiel).

Yuya Osako

22 Tore in 146 Bundesligaspielen: Diese Gesamtbilanz aus seinen sechs Jahren Bundesliga (Köln und Bremen) ist schon nicht der Brüller; nur in einer Saison schoss der Japaner mal mehr als vier Tore (2016/17 gelangen ihm sieben Treffer für Köln). In der aktuellen Bremer Saison nur vier Tore in 17 Spielen, das letzte gelang ihm am 23. November bei der 1:2-Niederlage gegen Schalke. Es ist bis heute das letzte Bundesligator, das Werder-Fans überhaupt von der Bremer Mannschaft im Weserstadion gesehen haben.

Claudio Pizarro

Insgesamt 197 Tore in 486 Spielen, in dieser Saison aber noch kein Bundesligatreffer in seinen 14 Einsätzen, wobei er auch nie in der Startelf stand, sondern nur für wenige Minuten eingewechselt wurde. In der Rückrunde zwei Kurzeinsätze, ansonsten blieb er viermal ohne Einsatz im Kader. Möglich, dass er nach leichten Rückenproblemen am Wochenende in Berlin wieder im Kader steht – und damit dort, wo es vergangene Saison einen magischen Pizarro-Moment gab: Im Februar der Rückrunde 2018/19 traf der Peruaner in Berlin in der Nachspielzeit mit einem doppelt abgefälschten Freistoß zum 1:1-Ausgleich für Werder. Max Kruse hatte zuvor noch geflachst, ob Pizarro überhaupt noch so weit schießen könne. Er konnte. Legenden sollte man halt nie abschreiben.

Milot Rashica

Sieben Tore in 19 Startelfeinsätzen in dieser Saison, davon zwei Treffer per Elfmeter. Alle diese Tore gelangen ihm in der Hinrunde. In der Rückrunde spielte er in allen sechs Bundesligaspielen durch, schoss aber meist sehr weit am Tor vorbei. Er wäre gut beraten, bald wieder zu treffen oder bald bei einem der Champions-League-Klubs zu unterschreiben, die ihn umwerben, bevor sich seine Bilanz noch weiter verschlechtert.

Josh Sargent

Vier Tore in insgesamt 27 Bundesligaspielen zeugen auch gegen Ende seiner dritten Bremer Saison nicht von außergewöhnlichen Torjägerqualitäten. In dieser Saison kommt er auf zwei Tore in 17 Spielen, acht Mal stand er in der Startelf. Das letzte Tor schoss er am 19. Oktober beim 1:1 daheim gegen Hertha BSC durch einen abgefälschten Schuss.

Nick Woltemade

Der inzwischen 18-jährige 1,98-Meter-Riese konnte die guten Trainingsleistungen in bisher 58 Bundesligaminuten (zwei Einsätze) noch nicht in ein Tor umwandeln. In Augsburg schoss er aus fast 25 Metern in Richtung Tor. Der Ball kam aber nur drei Meter weit, weil direkt vor ihm ein Abwehrspieler stand.

An der Grenze zum Mitleid

Dezember, November, Oktober oder gar August – das sind die Monate, in denen die Bremer Angreifer ihre letzten Bundesligatreffer erzielten. Einen besseren Beleg kann es nicht dafür geben, dass Sportchef Frank Baumann den vereinseigenen Sturm etwas zu positiv einschätzte, als er zu Beginn der Saison sagte: „Wir haben auch ohne Max Kruse einen Angriff, um den uns viele in der Liga beneiden.“ Gelingt in Berlin nun auch wieder kein Tor, nähert sich Werder einem bemitleidenswerten Stadium.

Das erlebte die Bundesliga schon mal in der Saison 2001/02 beim 1. FC Köln, der damals 1033 Minuten ohne eigenes Tor durch die Liga gestümpert war. Damals brauchten Kölner Spieler nur in der Nähe des Mittelkreises am Ball zu sein, schon sprangen die Zuschauer auf und riefen laut: „Schieß! Schieß!“ Dieser Humor zahlte sich aus, auch wenn es kein Stürmer war, sondern ein Defensivspieler, der den Bann brach – was auch bei Werder übrigens nicht verboten, aber leider auch eher unwahrscheinlich ist. Thomas Cichon beendete die Kölner Horrorbilanz von 0:17 Toren damals mit einem Glückstreffer. Gegen wen? Natürlich gegen Hertha BSC. Daran könnte sich Werder am Wochenende vielleicht orientieren.