Vielen Zuschauern stockte der Atem, als Sie nach Ihrem Zusammenprall mit Frankfurts Mijat Gacinovic regungslos am Boden lagen. Sie wurden voll im Gesicht getroffen. Wie haben Sie diese fatale Szene erlebt?

Jiri Pavlenka: Ich habe mir die Szene an dem Tag noch einmal im Fernsehen angeguckt. Selber habe ich gar keine Erinnerung daran. Ich kann mich an das Spiel erinnern und dann daran, wie ich auf dem Boden lag. Dazwischen gab es einen Filmriss.

Sportchef Frank Baumann hat erzählt, dass Sie zunächst sogar weiterspielen wollten, als Sie wieder bei Sinnen waren. Stimmt das?

Ich hätte gerne weitergespielt, aber das wurde mir nicht erlaubt. Das war wahrscheinlich die richtige Entscheidung. (lacht)

Definitiv. Inzwischen wissen wir, dass Sie sich eine Gehirnerschütterung zugezogen haben. Was haben Sie getan, um zu regenerieren?

Ich sollte mich erst einmal schonen, das war angeordnet. Also lag ich viel auf dem Sofa. Ich fühlte mich auch sehr müde und habe in der Zeit nicht ganz so gut geschlafen.

Hatten Sie solch einen schlimmen Zusammenprall denn vorher schon einmal erlebt?

Vor vier oder fünf Jahren hatte ich in Tschechien schon einmal eine leichte Gehirnerschütterung. Das ist auch bei einem Spiel passiert. Ich bin damals mit einem Gegenspieler zusammengestoßen, als ich zum Ball gehen wollte.

Trotz Ihrer schmerzhaften Erfahrungen: Würden Sie in einer vergleichbaren Situation beim nächsten Mal wieder so energisch hingehen?

Ich habe keine Angst. Mir ist das schon mal passiert, und danach habe ich auch wieder gespielt. Man darf einfach keine Angst haben. Wenn man zu ängstlich ist, passiert wahrscheinlich noch eher etwas.

Sind Sie eigentlich sauer auf Ludwig Augustinsson? Der hat Sie in Frankfurt mit einem zu kurzen Rückpass erst in die brenzlige Situation gebracht, die zu dem Zusammenprall führte.

Er hat sich bei mir gemeldet, als ich im Krankenhaus in Frankfurt lag, und hat mir gute Besserung gewünscht. Wir haben die Szene aber nicht analysiert, und von mir gab es da auch keine Vorwürfe. Das kann passieren.

Gab es ebenfalls Kontakt zum Frankfurter Gacinovic, mit dem Sie zusammengerasselt sind?

Er hat mir auch geschrieben, als ich im Krankenhaus war, und mir eine schnelle Genesung gewünscht. Er hat sich sogar entschuldigt, aber ihn trifft keine Schuld. Das ist Fußball.

Tatsächlich erwischt es die Torhüter im Fußball öfter mal hart. Die tschechische Torwartlegende Petr Cech trägt seit einem schlimmen Zusammenprall im Jahr 2006 immer einen Rugbyhelm bei Spielen. Wäre das auch eine Option für Sie?

Nein, ich brauche keinen Helm. Ich habe das auch noch nie getestet.

Die angesprochene Szene mit Cech ging vor zwölf Jahren um die Welt. Der damalige Torwart des FC Chelsea zog sich einen Schädelbruch zu, schwebte sogar in Lebensgefahr.

Das war ein viel schlimmerer Unfall als bei mir. Selbstverständlich war Cech ein Vorbild von mir, als ich ein junger Spieler in Tschechien war.

Haben Sie Kontakt zu Ihm?

Wir haben ab und zu Kontakt. Er hat mir jetzt nach meiner Verletzung geschrieben und gefragt, wie ich mich fühle und ob es mir schon besser geht. Er hat viel Mitgefühl gezeigt.

Bei schlimmen Torwartverletzungen denken in Bremen viele gar nicht zuerst an Petr Cech, sondern an Andreas Reinke. Der frühere Werder-Torwart zog sich 2006 mehrere Knochenbrüche bei einem Zusammenprall zu. Kennen Sie die Geschichte?

Ich kenne seinen Namen, aber die Einzelheiten kenne ich nicht.

Reinke hat nach dem Vorfall wieder gespielt und hat auch ganz offen über den Zusammenprall und die Folgen gesprochen. Haben Sie jetzt auch viel geredet, um das Erlebnis von Frankfurt aufzuarbeiten? Gab es ein Gespräch mit dem Mannschaftspsychologen Andreas Marlovits?

Nein, ich hatte kein Gespräch mit dem Psychologen. Ich fühle mich gut und bin froh, dass ich so schnell wieder trainieren konnte. Schmerzen habe ich nicht mehr. Ich hoffe also, dass ich am Sonntag gegen Nürnberg spielen kann.

Ihre Verletzung hat Luca Plogmann das Bundesliga-Debüt im Werder-Tor ermöglicht. Wie hat sich Ihr junger Vertreter geschlagen?

Ich konnte das Spiel gegen Frankfurt nicht weiter verfolgen. Für ihn war das mit 18 Jahren aber sicherlich eine tolle Erfahrung und eine tolle Motivation. Er hat viel Entwicklungspotenzial und viel Talent.

Auch Jaroslav Drobny steht noch bereit, um Sie im Fall der Fälle zu vertreten. Wie fit ist er mit 38 Jahren noch?

Er wäre sicher dazu in der Lage. „Drobo“ ist immer noch ein hervorragender Torwart, auch wenn er schon ein bisschen älter ist. Ich halte sehr viel von ihm.

Drobny hat Ihnen als tschechischer Landsmann auch bei der Eingewöhnung in Bremen sehr geholfen. Was hat er genau gemacht?

Er konnte mir mit der Sprache sehr helfen, weil er schon lange in Deutschland lebt. Er hat mich auch bei Formalitäten unterstützt und dabei, mich ins Team zu integrieren.

Wie gut ist Ihr Deutsch denn inzwischen?

Ich habe das Glück, dass ich mit meinen Mitspielern auch Englisch sprechen kann. Wir verständigen uns hauptsächlich auf Englisch, aber ich verstehe Deutsch immer besser und lerne auch immer mehr von der Sprache.

Um innerhalb kürzester Zeit der Liebling der Werder-Fans zu werden, mussten Sie ohnehin nicht viel sprechen. Die Fans lieben Sie für Ihre spektakulären Paraden. Sind Sie überrascht, dass Sie so schnell so populär geworden sind?

Ich konzentriere mich auf meine Leistung und bemühe mich, mein Bestes zu geben. Aber natürlich möchte ich auch den Fans Freude bereiten.

Die Fans haben Ihnen den Spitznamen „Krake“ gegeben, weil es bei manchen Paraden wirkt, als hätten Sie acht Arme. Wie finden Sie den Namen?

(Hebt seine zwei Arme hoch.) Ich weiß nicht, woher der Name kommt.

Alle Werder-Anhänger waren jedenfalls froh, dass Sie kürzlich Ihren Vertrag verlängert haben. Trainer Florian Kohfeldt hat gesagt, dass Sie noch mindestens zwei Jahre in Bremen bleiben sollen. Ist das auch Ihr Plan?

Ich bin sehr zufrieden und fühle mich wohl. Dass der Vertrag verlängert wurde, freut mich sehr. Unser Team ist dieses Jahr sehr stark. Ich hoffe, dass wir in dieser Saison erfolgreich sein werden. Was danach kommt, werde ich mir erst später überlegen.

Viele Experten sagen, Sie seien so gut, dass Sie irgendwann zu einem europäischen Topklub wechseln müssen. Ist das tatsächlich Ihr Ziel?

Ich muss in dieser Saison erst einmal meine Leistung bestätigen und will dabei helfen, dass Werder sich sehr gut positioniert.

Ihre Statistiken sind jedenfalls beeindruckend. Sie haben in der vergangenen Saison die meisten Glanzparaden in der Bundesliga gezeigt und prozentual die meisten Schüsse abgewehrt. Nehmen Sie diese ganzen Bestwerte wahr oder ignorieren Sie die?

Ich bekomme das natürlich mit, im Internet oder in der Zeitung. Aber ich verfolge die Statistiken nicht so intensiv.

Blicken wir mal auf die aktuelle Lage bei Werder: Ihre Mannschaft ist mit vier Punkten aus zwei Partien gut in die Bundesliga gestartet. Wie zufrieden sind Sie bisher?

Man kann immer noch besser werden und an sich arbeiten. Über die vier Punkte sind wir froh, aber wir stehen noch am Anfang der Saison. Es muss jetzt weitergehen. Im Heimspiel gegen Nürnberg wird es ein harter Kampf. Zu Hause hoffen wir natürlich auf einen Sieg.

Gar nicht gut läuft es dagegen gerade bei der tschechischen Nationalmannschaft, der Sie wegen der Gehirnerschütterung absagen mussten. Bei der jüngsten 1:5-Niederlage gegen Russland wurden Sie offenbar schmerzlich vermisst, oder?

Ich weiß nicht, ob sie mich vermisst haben. Ich habe die Spiele verfolgt und kenne die Situation der Nationalmannschaft. Ich fühle mit und kann mich hineinversetzen in die Spieler. Ich weiß, wie sie sich fühlen. Die Kritik ist berechtigt. Der Druck der Medien und Öffentlichkeit ist ziemlich groß. Ich habe mit Theo (Gebre Selassie, Anm. d. Red.), der beim Nationalteam war, auch darüber gesprochen. Wir warten mal ab, was jetzt für Veränderungen kommen.

Braucht die Mannschaft einen richtigen Neustart, nachdem schon die WM-Qualifikation verpasst wurde?

Über einen Neustart spricht man schon ziemlich lange. Das war bereits vor der WM nach der verpassten Qualifikation ein Thema. Insgesamt gesehen kann ich das aber nicht beurteilen, das müssen andere tun.

Neu ist künftig definitiv der Nationaltrainer. Karel Jarolim und der tschechische Verband gehen nach den jüngsten Misserfolgen getrennte Wege. Können Sie diese Entscheidung nachvollziehen?

Ich kann ihn verstehen, weil ein neuer Impuls notwendig ist. Die Zukunft wird aber erst zeigen, ob die Entscheidung richtig war.

Jiri Pavlenka (26)

wechselte 2017 von Slavia Prag zu Werder. Der tschechische Nationaltorwart war von Anfang an die Nummer eins und überzeugte durch starke Leistungen. Beim 2:1-Sieg in Frankfurt zog sich Pavlenka bei einem Zusammenprall eine Gehirnerschütterung zu, musste ausgewechselt werden und die Nacht im Krankenhaus verbringen. Am Donnerstag trainierte er erstmals nach dieser Verletzung wieder mit der Mannschaft.

