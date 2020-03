"Er trainiert, soweit das möglich ist, und hält sich an die Vorgaben", sagt Altin Lala über seinen Schützling Milot Rashica. (nordphoto)

Es ist mal gerade einen guten Monat her, da erklärte Berater Altin Lala, dass es mehrere Interessenten gebe, die seinen Schützling Milot Rashica gerne verpflichten würden. Dass Werder den Flügelstürmer im Sommer verkauft, galt als sicher. Beide Seiten würden schließlich profitieren. Der Verein braucht die Transfereinnahmen, der Spieler kann den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Inzwischen ist angesichts der Corona-Pandemie allerdings gar nichts mehr sicher. Der Spielbetrieb steht ebenso still wie der Transfermarkt, kein Verein kann sicher planen. „Keiner weiß doch momentan, wie es weitergeht“, sagt Lala im Gespräch mit dem WESER-KURIER. Und diese Unwissenheit ist nicht gespielt. Lala pokert nicht. Das tun Berater sonst gerne, aber wie so viele andere ist der Ex-Profi aktuell auch einfach ratlos.

Es gebe momentan keine Gespräche oder gar Verhandlungen über einen Wechsel. „Erst einmal ist doch die Frage, ob und wie die Saison zu Ende gespielt werden kann“, sagt Lala. „Die Vereine haben Verluste wie andere Wirtschaftsunternehmen auch. Es ist eine drastische Situation.“ Man könne nur abwarten, meint er. „Planen kann man aktuell nichts. Man muss zu Hause bleiben und sehen, was passiert.“

Trainieren und die Regeln beachten

Mit Milot Rashica, den er schon als Jugendspieler beriet, hat Lala regelmäßig Kontakt. „Er trainiert, soweit das möglich ist, und hält sich an die Vorgaben. Mehr kann man derzeit nicht machen.“ Bei einem Transfer in eine der vier europäischen Top-Ligen – England, Spanien, Italien und Frankreich – beträgt die festgeschriebene Ablösesumme für Rashica nach WESER-KURIER-Informationen etwa 38 Millionen Euro. Als Interessenten wurden Topklubs wie Liverpool oder auch Leipzig gehandelt. Werder braucht dringend große Transfereinnahmen. Wenn die Bremer erstklassig bleiben, greifen teure Kaufklauseln für die Leihspieler Ömer Toprak und Leonardo Bittencourt. Aber das ist im Moment alles Zukunftsmusik.

Bei Werder geht es aktuell vor allem darum, wie der Verein die hohen Einnahmeausfälle durch die Spielabsagen auffangen kann. Eine gern genannte Lösungsmöglichkeit ist dabei ein Gehaltsverzicht der Profis. Bei Borussia Mönchengladbach sind die Spieler diesen Schritt zuerst gegangen, wie am Donnerstag bekannt wurde. Altin Lala hält sich bei diesem sensiblen Thema lieber zurück. Auch als Berater gebe er da keine Ratschläge: „Das muss jeder für sich selbst entscheiden.“ Öffentliche Forderungen nach einem Gehaltsverzicht der Profis wie kürzlich von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält er allerdings für kontraproduktiv. „Populismus hilft jetzt niemandem“, findet Lala.