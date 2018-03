Florian Kainz

„Wir sind natürlich alle bitter enttäuscht, dass wir das nicht aufs Feld gebracht haben, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben eigentlich nicht viel zugelassen – außer die zwei Elfmeter. Aber das reicht halt nicht. Wenn es für Freiburg einen Elfmeter gibt, muss es auch für uns einen geben. Im Spiel ist es mir vorgekommen, dass viele Entscheidungen gegen uns gelaufen sind, aber wir können es jetzt eh nicht mehr ändern. Wir müssen das Spiel jetzt aber schnell analysieren und abhaken, denn nächste Woche erwartet uns der nächste Fight - und den wollen wir annehmen. Für die Tabelle ist das Ergebnis nicht gut, aber wir wissen, dass wir zuletzt gute Leistungen gezeigt haben."

Max Kruse

…zum möglichen Elfmeter: „Ich weiß nicht, wer da eine zweite Meinung hat.“

…zum Spiel: „Freiburg hat es ganz gut gemacht. Wir haben nicht gut gestanden und nicht gut gepresst. Die erste Halbzeit war grottenschlecht, in der zweiten Halbzeit war es etwas besser. Heute fühlt es sich als Rückschlag an, wir haben den Sprung an Freiburg vorbei verpasst. Wir werden die nächsten Tage daran arbeiten, dass wir im Nordderby nächste Woche besser machen, was wir heute schlecht gemacht haben.“

Milos Veljkovic

…zum möglichen Elfmeter: „Keine Ahnung, warum der Videoschiri nichts gemacht hat. Da fühlen wir uns schon benachteiligt.“

…zu seinem Foul, dass zum zweiten Freiburger Strafstoß führte: „Das war ein Elfer. Wir sind volles Risiko gegangen, da kann das passieren.

Niklas Moisander

„Die erste Halbzeit war sicherlich nicht gut, da waren wir nicht aggressiv genug. Wir haben nicht das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. In der zweiten Halbzeit waren wir besser, haben aber den Ball nicht reingemacht und auch nicht den Elfmeter für Max Kruse bekommen. Wir wussten, wie aggressiv Freiburg sein kann. Der Trainer hat uns die ganze Woche darauf hingewiesen. Deswegen ist es auch so enttäuschend, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben. Uns muss klar sein, dass wir im Abstiegskampf nicht so eine erste Halbzeit spielen dürfen, wir brauchen doch jeden Punkt. Es war heute kein großes Drama, aber wir müssen daraus lernen.“

Florian Kohfeldt

„Man kann verlieren, aber die Art und Weise ärgert mich. Der letzte Zug hat gefehlt, wir haben die Tiefe nicht gefunden. Es war klar, dass es ein Spiel mit nicht vielen Räumen wird. Uns hat das letzte bisschen Wachsein gefehlt. Ich kritisiere heute die Schiedsrichter nicht. Für mich war es ein klares Unentschieden-Spiel. Ergebnistechnisch ist das ein Rückschlag und spielerisch war es sicherlich nicht unsere beste Leistung, aber da bricht jetzt auch nichts zusammen. Wir werden uns jetzt konzentriert auf Hamburg vorbereiten und haben dann die Möglichkeit, es gegen den HSV wieder in unsere Richtung zu drehen.“

Nils Petersen (SC Freiburg)

„Es war ein Fifty-fifty-Spiel. Es ist ein wahnsinnig wichtiger Sieg für uns. Das Spiel war kein Augenschmaus. Deswegen ist es umso schöner, dass wir gewonnen haben.“

Christian Streich (Trainer SC Freiburg)

„Ich will nicht motzen, manchmal geht nicht mehr. Bremen war letzte Woche sehr stark. Wir haben nicht geglänzt mit dem Ball, aber wir haben das Spiel zum Glück gewonnen.“