Leonardo Bittencourt legt trotz einer Verletzung keine Pause ein, sondern quält sich für Werder. (nordphoto)

Das Thema Gesundheit ist bei Werder in dieser Saison ein besonders großes. Etliche Spieler haben sich bereits verletzt, obendrein gab es einige Rückschläge nach der Reha, was für neue Ausfälle sorgte. Da ist eine gewisse Sensibilität gefragt verbunden mit der Frage: Wann wird welcher Profi zurück auf den Platz geschickt? Aktuell gehört Leonardo Bittencourt zu den angeschlagenen Spielern, aufgrund einer Kapselverletzung aus dem Trainingslager auf Mallorca wäre eigentlich eine Pause angesagt. Doch der Stammspieler will helfen, ist trotz neuerlicher Schwellungen bereit für den Kampf um die nächsten Punkte. Das war auch zuletzt gegen Düsseldorf so.

„In erster Linie entscheide ich als Spieler, ob ich spiele“, sagte Bittencourt am Donnerstag in einer Medienrunde. Natürlich reife der Entschluss stets in Absprache mit den Ärzten, trotzdem gelte für ihn: „Ich will immer spielen, auch wenn es schmerzhaft ist.“ Vor allem der Tag nach einem Spiel sei unangenehm, durch die Rückkehr der Schwellung am Knöchel fielen besonders die ersten Schritte weh, berichtete er. Die Qualen sind für ihn jedoch eine Selbstverständlichkeit: „In der Situation, in der wir sind, muss man über den Schmerz hinweggehen“, sagte er. „Ich hoffe, dass es trotz der Belastung besser wird und irgendwann verheilt. Grundsätzlich wäre es besser, eine Pause einzulegen, aber das kommt für mich nicht infrage.“ Zumindest für eine gewisse Zeit muss die Vernunft also ruhen.

Nicht mehr Tabletten als nötig

Und dann gibt es da ja im Fußball noch diese Grauzone, ein kleines Tabuthema, über das eigentlich niemand so gerne spricht: den Einsatz von Medikamenten. Auf der Dopingliste stehen gewisse Präparate nicht, trotzdem helfen sie fraglos bei der Steigerung der Leistung. „Natürlich nimmt man am Anfang auch einmal eine Schmerztablette“, sagte Bittencourt, „es ist aber nicht so, dass ich jeden Tag Tabletten nehme. Das will ich nicht, und so wird hier auch nicht gearbeitet.“ Überhaupt werde in Bremen sehr sauber und vernünftig gearbeitet. „Ich bin hier in guten Händen und wir bekommen das gut hin, dass ich am Wochenende spielen kann.“ Stechen im Knöchel hin, Stechen im Knöchel her.

Folglich wird Leonardo Bittencourt nach derzeitigem Stand auch am Sonntag wieder dabei sein, wenn es im Weserstadion zum Duell mit der TSG Hoffenheim kommt (Anpfiff: 15.30 Uhr). Beim Team aus dem Kraichgau steht der Offensivmann eigentlich noch unter Vertrag, ist bekanntlich nur an Werder ausgeliehen. Trotzdem schlägt Bittencourts Herz bereits grün-weiß. „Das ist für mich kein besonderes Spiel, sondern ein Spiel wie jedes andere“, sagte er. „Ich freue mich natürlich, nach dem Spiel ein paar alte Bekannte wiederzusehen.“ Viel wichtiger sei jedoch ein Werder-Sieg, um möglichst schnell aus dem Abstiegskampf herauszukommen.