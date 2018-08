2014 stand Davy Klaassen mit Ajax Amsterdam im Finale des niederländischen Pokals gegen PEC Zwolle. Zwolle, der absolute Underdog gewann mit 5:1. Eine Niederlage, an die man nicht gerne zurückdenkt. "Ich würde mich am liebsten gar nicht daran erinnern", sagt Klaassen. Damals sei es sehr schwer gewesen, das Endspiel überhaupt zu erreichen.

Schwer wird das Erreichen eines Finalspiels mit Werder auch, dennoch will Klaassen mit den Bremer genau das im DFB-Pokal schaffen. "Niemand spielt im Pokal, um das Halbfinale zu erreichen", sagt Klaassen. Erste Hürde auf dem Weg: Wormatia Worms. Auf den Regionallisten trifft Werder am Samstag in der ersten Runde. Klaassen weiß dank Google Maps immerhin, wo die Stadt liegt, alles weitere werde der Trainer noch erzählen. Doch die Vorgabe ist schon jetzt klar: "Wir müssen das Spiel gewinnen", fordert Klaassen und: "Wir können es uns leicht machen, wenn wir unsere beste Leistung bringen."

Dabei nimmt Klaassen sich selbst in die Pflicht. "Ich habe immer hohe Erwartungen an mich. Ich bin enttäuscht, wenn ich schlecht spiele." Doch auch wenn Klaassen ein Dreh-und Angelpunkt in Werders Mittelfeld werden soll, warnt der 25-Jährige vor übermäßigen Hoffnungen. "Es ist nie gut, den Druck auf einen Spieler zu laden, wenn du nicht gerade Messi oder Ronaldo heißt. Aber das bin ich nicht", sagt Klaassen.

Er sei ein Teamplayer. "Wir können es nur zusammen schaffen." In die Mannschaft fühlt sich Klaassen im Übrigen bereits sehr gut integriert, vor allem Niklas Moisander, den er noch von Ajax kennt, habe ihm sehr geholfen. Auch die Zusammenarbeit mit Florian Kohfeldt klappe wie erhofft.