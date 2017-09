Werders Ex-Trainer Thomas Schaaf. (dpa)

Wenn Werder am Samstag beim Hamburger SV antritt, wird Schaaf nicht dabei sein. „Schade, denn ich habe die Nordderbys geliebt – ob als Spieler oder auch als Trainer“, schreibt er in der Kolumne der „Deichstube“. „Es hat einfach unglaublichen Spaß gemacht, weil beide Mannschaften wirklich versucht haben, das Optimale aus sich herauszuholen. Jeder wusste, wie groß die Erwartungshaltung ist – gerade bei den Fans.“

Wie der Ex-Coach der Bremer betonte, seien ihm zahlreiche Duelle noch in Erinnerung, vor allem die Derby-Wochen aus dem Frühjahr 2009. Und somit weiß Schaaf auch, welche Wirkung ein Triumph in solch einer Partie haben kann - gerade bei der aktuellen Tabellenkonstellation. „Derbysiege können dich richtig pushen, dir zusätzliche Kraft geben“, sagt er. „Das ist eine große Chance für Werder, aber auch für den HSV.“

Bezüglich der bislang dürftigen Punkteausbeute bleibt Schaaf gelassen. Er habe sowohl gute als auch nicht so gute Dinge in den vergangenen Partien gesehen. „Man sollte jetzt nichts schönreden, aber auch nicht alles schlecht machen“, sagt er. „Entscheidend ist, am Konzept festzuhalten und den Spielern zu vermitteln, dass man von seinem Weg zu 100 Prozent überzeugt ist.“ Dass Werder trotz der Tabellensituation nicht direkt eine Trainerdiskussion startet, befürworte er obendrein: „Man tut gut daran, Alex nicht in Frage zu stellen.“ (mw)

