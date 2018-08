In der ersten Folge des Werder-Podcasts spricht Florian Kohfeldt über seinen Job als Bundesliga-Trainer und betont, es sei "ein Job, der unheimlich viele Facetten hat". Viele würden nur das Spiel und vielleicht noch das Training wahrnehmen, erklärt der Werder-Coach. Aber es gebe auch noch Gegner-Analyse, die Analyse des eigenen Teams, die Trainingsvorbereitung und Medienarbeit. Einzelinterviews lehne er lieber ab, um nicht zu sehr im Mittelpunkt zu stehen.

Als Cheftrainer führt er aber auch Gespräche über die Ausrichtung des Vereins – mit Sportchef Frank Baumann, dem Technischen Direktor Thomas Schaaf oder Björn Schierenbeck, dem Leiter des Leistungszentrums. Er besuche Trainingseinheiten und Spiele der Jugend-Teams, spreche über die sportliche Philosophie des Nachwuchses, so Kohfeldt.

Von prägenden Geräuschen und Momenten

Auf die Frage, was sein Lieblingsmoment als Trainer sei, antwortet Kohfeldt: "Das Spiel. Es ist das Highlight der Woche mit all den Emotionen. Dann kommt das Kribbeln, man wird süchtig danach." Sein Lieblingsgeräusch ist in dieser Hinsicht logisch: "Die Torhupe!" Die wird bei Spielen im Weserstadion abgespielt, wenn Werder trifft.

Umgekehrt gebe es die schlimmsten Momente für Kohfeldt vor allem außerhalb des Weserstadions: "Auswärtsspiel, Niederlage, vier Stunden Busfahrt zurück." Das schlimmste Geräusch für den Werder-Trainer lässt sich damit ebenfalls verbinden. "Der Gladbacher Tor-Jingle, der geht mir echt auf den Sack", erklärt er, als er nach dem schlimmsten Geräusch befragt wird.

Den kompletten Podcast gibt es hier.