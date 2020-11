Ruhig, besonnen, abgeklärt: Christian Groß spielt das, was er kann und überzeugt damit Fans und Verantwortliche. (nordphoto)

Wenn Christian Groß ins Auto steigt, dann ist er manchmal da: dieser Gedanke, dass das alles doch nicht wirklich gerade passieren kann. „Es gibt den einen oder anderen Moment, in dem ich nach Hause fahre und mich kneifen muss“, sagt der 31-Jährige. Doch je kleiner das Weserstadion im Rückspiegel wird, desto mehr sickert die Erkenntnis durch, dass Christian Groß sich Bundesligaspieler nennen darf. Seit vergangener Woche sogar mit Profivertrag. Als Spätberufener. Als einer, der über einen gewaltigen Umweg nach oben kam – und dort nun im zweiten Jahr in Folge beweist, dass er nicht nur Aushilfskraft ist.

Genau als dieser Lückenfüller war er eigentlich vorgesehen, als er im Sommer 2019 mit ins Zillertal-Trainingslager reiste. Doch je mehr sich die Verletzungen bei Werder häuften, desto mehr rückte Groß in den Fokus. Weil er sich dafür empfahl, aber weil eben auch die Alternativen fehlten. Es hätte also nicht weiter überrascht, wenn der gebürtige Bremer irgendwann wieder in die U23 abkommandiert worden wäre. Es kam bekanntlich anders, Groß setzte sich bei den Profis fest. Fans und Verantwortliche staunten darüber gleichermaßen. Besonders die Anhängerschaft schenkte ihr Herz dem unerwarteten Aufsteiger, der die Etablierten aufmischt. Der in eine Welt vordrang, in der die Romantik immer mehr ausstirbt. Schnell machte der Begriff vom Fußballmärchen die Runde. „Keiner ist von dieser Entwicklung bei ihm ausgegangen", gesteht auch Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball.

Konzentration auf die Stärken

Nun war und ist Christian Groß kein Topstar. Fraglos gibt es auf diesem Niveau bessere und talentiertere Sechser oder Innenverteidiger. Und doch funktioniert es. Weil Groß in der großen sportlichen Krise genau die Qualitäten mitbrachte, die der Mannschaft fehlten. „Er ist ein absolut zuverlässiger Spieler, der sehr vielseitig einsetzbar ist“, lobt Fritz. „Er hat eine sehr ruhige, besonnene Art, ist immer sehr interessiert, will sich stetig weiterentwickeln und setzt die Aufgaben top um, die er gestellt bekommt. Man weiß, was man von ihm bekommt.“ Der letzte Satz klingt ein wenig belanglos, dabei ist er die Quintessenz, wenn es um die Personalie Groß geht. Das weiß auch der Spieler selbst: „Es ist kein Hurrafußball, ich werde auch nicht vier Gegenspieler ausspielen“, erklärt er. „Ich schaffe es derzeit sehr gut, die Aufgaben, die ich vom Trainer bekomme, auch umzusetzen. Ich konzentriere mich darauf, was mich stark macht – und das ist das einfache und mannschaftsdienliche Spiel.“

Und der 31-Jährige liefert beständig. Aber immer völlig unaufgeregt. Mit fast schon stoischer Ruhe spult er sein Pensum ab. Ganz egal, wie namhaft der Gegner auch sein mag. Den Grund dafür kann Christian Groß selbst nicht so genau benennen. „Da gibt mir vielleicht mein Alter ein Stück weit die nötige Sicherheit“, mutmaßt er. „Es kommt mit der Zeit, dass man ruhiger wird und Gelassenheit ausstrahlen kann.“

Statistik spricht für Groß

In Frankfurt funktionierte das so gut, dass er erstmals in der Bundesliga auch noch ein Tor vorbereitete. Überhaupt läuft es mit Christian Groß kurioserweise ziemlich gut für Werder. 22 Pflichtspiele hat er bislang unter Trainer Florian Kohfeldt gemacht, lediglich vier davon gingen verloren. Acht Mal gab es einen Bremer Sieg, darüber hinaus zehn Unentschieden. Allein diese Quote spricht eigentlich dafür, den früheren U20-Nationalspieler auch künftig zwingend aufzubieten. „Man sollte diese Statistik nicht zu hoch hängen“, beschwichtigt Groß. „Ich habe das Glück gehabt, dass wir in den Spielen, in denen ich spielen konnte und durfte, auch erfolgreich waren. Und ich durfte meinen Teil dazu beitragen.“

Es ist auch diese Art der Zurückhaltung, die bei den Fans gut ankommt. Christian Groß ist niemand, der große Töne spuckt oder sich in den Vordergrund drückt. Für ihn gibt es auch noch ein Leben neben der großen Bühne Bundesliga. Das kann das BWL-Studium sein, das gerade ruht, er aber unbedingt noch beenden will. Oder einfach die Familie. So wie im Sommer, als er nicht verletzt war, aber trotzdem im Zillertal fehlte. „Wenn man bei einem Trainingslager nicht dabei ist, dann ist das immer schwierig. Ich hatte allerdings einen schönen Grund: Ich bin zum zweiten Mal Vater geworden“, verrät er nun. „Deswegen konnte ich mein Fehlen verschmerzen. Trotzdem muss ich mich da bei den Verantwortlichen und dem Trainerteam bedanken, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben hier zu bleiben. Ich war bei der ersten Geburt dabei und wollte es auch bei der zweiten sein – gerade weil ich weiß, was das für die Frau bedeutet.“

Besondere Momente möchte er aber auch im Fußball weiter sammeln. Zu schnell kann es dann doch wieder auf die Bank gehen. Zumal Kevin Möhwald immer näher ans Team rückt. Christian Groß bleibt aber auch in dieser Angelegenheit äußerst gelassen. „Grundsätzlich freue ich mich erstmal, dass Kevin wieder da ist. Ich habe selbst lange Leidenszeiten gehabt und wenn man über ein Jahr ausfällt, dann ist das eine harte Zeit“, sagt er. „Ansonsten macht uns der Konkurrenzkampf stark – nicht nur auf dieser Position, sondern auch in der Abwehr oder im Sturm.“ Und wehrlos will Groß seinen Platz ohnehin nicht räumen. „Ich glaube, dass ich letztes Jahr gezeigt habe, dass ich einfach da bin, wenn der Trainer mich braucht. Wie auch in den letzten Spielen. Deshalb bin ich total entspannt und freue mich, wenn ich die Chance bekomme.“