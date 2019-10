Dr. Schnee im Einsatz: Werders Mannschaftsarzt hört auf. Hier kümmerte er sich um Neuzugang Ömer Toprak. (nordphoto)

Nach nur wenigen Monaten beenden Werder Bremen und der neu installierte Mannschaftsarzt Dr. Benjamin Schnee schon wieder ihre Zusammenarbeit. Der Mediziner habe bei seinem Arbeitgeber, der Bremer Paracelsus-Klinik, um Auflösung des Vertrages gebeten, teilte Werders Sportchef Frank Baumann mit. Die Klinik ist der medizinische Partner des Vereins.

Wie Baumann erklärte, möchte Dr. Schnee „aus privaten Gründen nach Berlin zurückkehren. Seinem Wunsch wurde entsprochen, so dass seine Arbeit bei Werder Bremen damit endet. Wir danken Ben für die sehr gute Arbeit, die er bei uns geleistet hat und wünschen ihm beruflich und privat alles Gute für seine weitere Zukunft“. Der neue Teamarzt hatte erst vor dieser Saison bei Werder angefangen und hatte wegen der enorm vielen verletzungsbedingten Ausfälle viel zu tun - und viel zu erklären.

Interimslösung greift sofort

In einer Mitteilung des Vereins ließ sich Dr. Schnee so zitieren: „Mir ist die Entscheidung nicht leicht gefallen, da ich mich sowohl bei der Paracelsus-Klinik als Arbeitgeber aber vor allem auch bei Werder sehr wohl gefühlt habe. Ich habe die Entscheidung aus familiären Gründen getroffen. Diese haben mich bewogen, meinen weiteren beruflichen Weg in Berlin fortzusetzen."

Interimsmäßig wird laut Werder nun Dr. Daniel Hellermann die Aufgaben als Mannschaftsarzt übernehmen. Baumann: „Daniel gehört ja bereits wie Dr. Christoph Engelke schon länger zum Ärzteteam, das rund um die Mannschaft arbeitet, so dass wir einen direkten Übergang gewährleisten können.“