Frank Baumann ist hellauf begeistert. Er lobt Max Kruse in den höchsten Tönen. „Wir haben Max bei diesem Projekt von Beginn an unterstützt, weil er damit seiner Vorbildfunktion auch außerhalb des Platzes nachkommt und Verantwortung übernimmt“, betont Werders Sportchef. Worum geht es? Finanziert Kruse eine Unterkunft für Straßenkinder? Sammelt er Geld für den Kampf gegen Krebs? Wirbt er für Blutspenden?

Weit gefehlt! Der Torjäger hat ein Auto-Rennteam gegründet, wie Werder per Pressemitteilung bekannt gab. Warum er damit seiner Vorbildfunktion nachkommt? Na, weil „Max Kruse Racing“ nicht nur an Rennen teilnimmt, sondern auch Fahrsicherheitstrainings anbietet. Primäre Zielgruppe: Fußball-Profis. Kein Scherz!

„Gerade Fußball-Profis fahren häufig schnelle Autos, ohne sie in Grenzsituationen kontrollieren zu können“, sagt Kruse. Er spricht aus Erfahrung: Vor einem Jahr rutschte der Ex-Nationalspieler gegen vier Uhr morgens auf glatter Fahrbahn mit seinem Wagen in die Leitplanke. Kann passieren, passiert anderen auch!

Eine Idee mit Potential

Im Unterschied zu anderen will Kruse seine Erfahrung aber nun weitergeben. „Maserati-Max“, wie der Stürmer früher wegen seines tarnfarbenen Maserati Gran Turismo genannt wurde, will anderen Profis helfen. Endlich! Endlich kümmert sich jemand um diese hilflosen Jungmillionäre. Da haben sie einen nagelneuen Maserati, Porsche, Ferrari oder Lamborghini in der Garage stehen, wissen aber gar nicht, wie man das 450-PS-Gefährt bändigt, wenn man mit 280 km/h über die linke Spur einer voll befahrenen Autobahn kachelt. Wenn in einer Viertelstunde schon das Training losgeht, muss es eben schnell gehen.

Jetzt ist Hilfe in Sicht, und wenn Kruses Idee mit dem Sicherheitstraining funktioniert, könnte das nur der Anfang sein. Fußball-Profis brauchen schließlich in vielen Bereichen Unterstützung. Wie steuert man im Sommerurlaub die Luxusyacht, ohne sich von Bikini-Schönheiten auf dem Sonnendeck ablenken zu lassen? Wie zockt man die Nacht im Casino durch, ohne gleich das ganze Monatsgehalt zu verspielen? Wie geht man mit den Avancen der vielen weiblichen Fans um, ohne die Ehefrau zu verärgern? Die Themenfelder sind nahezu unbegrenzt.

Anmerkung der Redaktion

Max Kruse engagiert sich auch für den Verein „Viva con Agua“, der sich weltweit dafür einsetzt, dass Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.

Hier können Sie "Viva con Agua" unterstützen.