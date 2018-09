Plötzlich war er wieder der Matchwinner. Für Max Kruse schloss sich in Augsburg gewissermaßen ein Kreis: Seit dem vergangenen Gastspiel gegen den FCA im März hatte Werders Kapitän in der Bundesliga nicht mehr getroffen. Nach zehn torlosen Spielen in Folge war am Sonnabend dann Schluss mit der Flaute, in der 34. Minute köpfte Kruse eine sehenswerte Flanke von Florian Kainz zur 1:0-Führung ins Tor.

Bemerkenswert am Auftritt des Angreifers gegen Augsburg war aber nur am Rande sein Treffer – ein Spieler von Kruses Qualität bleibt naturgemäß nicht ewig torlos, noch dazu war die Szene in einer Partie, in der vor allem die Augsburger mit Flanken und hohen Bällen erfolgreich sein wollten, nicht unbedingt charakteristisch. Neu war dafür die Rolle, in die Kruse gegen den FCA schlüpfte.

Untypischerweise stellte Florian Kohfeldt seinen Kapitän nämlich nicht als zentralen Angreifer auf, sondern leicht rechts versetzt. Die Position in der Sturmmitte gehörte bis zu seiner Auswechslung Claudio Pizarro, erst nach dessen Auswechslung rückte Kruse wieder stärker ins Zentrum, während Martin Harnik auch mit auf den Flügel auswich und Kruse einige Male im Mittelfeld als zusätzliche Anspielstation fungierte.

Zuvor zeigte der Rechtsaußen Kruse erstmals, dass er – bei aller individuellen Qualität – nicht der alleinige Fokus des Spiels sein muss. Erst in der 87. Minute musste Kruse für Johannes Eggestein vom Platz, bis dahin hatte Werders Topstürmer 57 Ballaktionen. Das ist für einen Angreifer eine Menge, für Kruse aber eher wenig: Eine Woche zuvor gegen Nürnberg waren es noch 84.

Allein dadurch, dass Werder im umkämpften und ausgeglichenen Spiel gegen die Augsburger etwas seltener den Ball hatte als zuletzt, lässt sich der Unterschied nicht erklären. Auch im mannschaftsinternen Vergleich ist Kruse „nur“ noch auf dem fünften Platz in dieser Kategorie, deutlich hinter Spitzenreiter Ludwig Augustinsson (77 Ballaktionen), knapp hinter Davy Klaassen (58 Ballaktionen). Das ist nicht als Vorwurf zu verstehen – vielmehr als Lernprozess, den Kruse sich auch selbst auferlegt hat: „Ich muss mich daran gewöhnen, dass wir mit Davy Klaassen und Nuri Sahin zwei Spielgestalter dazu bekommen haben“, hatte Kruse nach dem Nürnberg-Spiel noch selbstkritisch eingeräumt.

Tatsächlich agierte Kruse in seinen Aktionen oft zielgerichteter als zuletzt. Hier und da wirkte die Entscheidungsfindung im eigenen Ballbesitz noch etwas unausgewogen – gerade die vielen Abschlüsse aus der zweiten Reihe fielen ins Auge. Sie machten den Eindruck, als wollte Kruse auch die persönliche Trendwende unbedingt erzwingen.

Positiv auffällig wurde dafür Kruses Passspiel. Im rechten Halbraum fand Werders Kapitän immer wieder Lücken zwischen der Augsburger Doppelsechs, Außenverteidiger Philipp Max und der Dreierkette. Weit weniger Pässe als zuletzt musste Kruse sofort unter Gegnerdruck zurück zu den eigenen Verteidigern spielen – und das, obwohl Augsburg phasenweise über das gesamte Spielfeld aggressive und mannorientiert attackierte. Mit der dank eines Patzers von FCA-Keeper Fabian Giefer zu Davy Klaassen durchgerutschten Hereingabe leitete Kruse zudem das entscheidende 3:2 in der 75. Minute ein.

Auch Kruses Laufwege überzeugten – vor allem wegen ihrer Variabilität: Vor seinem Führungstreffer rückte Kruse genauso von der ballfernen Seite in den Strafraum ein, wie Kohfeldt es von seinen Außenstürmern sehen möchte. In zentralerer Rolle zeigte Kruse dann wiederum sein gewohnt weiträumiges, unterstützendes Spiel und trug so dazu bei, eine hektische Partie zu beruhigen.

Kruses Auftritt erweitert die Optionen

Man sollte aus Bremer Sicht das über weite Strecken hektische und letztlich glücklich gewonnene Spiel nicht allein der drei Punkte wegen zum neuen Ideal ausrufen: Kruses Stammposition wird die Mitte bleiben, und wie in der Vergangenheit wird Werders Kapitän auch künftig in zentraler Rolle Tore schießen und vorbereiten.

Der eigentliche Erkenntnisgewinn dürfte sein, dass Kruse im 4-3-3 auch neben einer klaren Neun wie Pizarro gute Leistungen bringen kann. Diese Variante macht Werder noch eine Spur weniger ausrechenbar, nachdem gegnerische Mannschaften sich zuletzt immer besser auf Kruses Rolle als spielgestaltender Stürmer eingestellt hatten.

Wer war euer „Man of the Match“ gegen Augsburg?