Große Wertschätzung für Werders Sturmtalent: Sky-Experte Lothar Matthäus sagt Josh Sargent eine große Zukunft voraus. (imago images)

Die besten Wünsche für Werders verletzten Stürmer Josh Sargent kamen am Donnerstag auch von Lothar Matthäus. Der deutsche Rekord-Nationalspieler findet es „traurig, dass Sargent nun Werder ausgerechnet in einer Phase fehlen wird, wo man eigentlich auf jeden Spieler angewiesen ist“. Wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel fällt Sargent bis zum Jahresende aus und soll erst im Januar-Trainingslager auf Mallorca wieder einsteigen.

Als Sky-Experte hat Matthäus in dieser Saison bereits einige Werder-Spiele live im Stadion gesehen und deshalb schon länger eine hohe Meinung vom 19-jährigen US-Nationalspieler. „Werder hat auch ohne Max Kruse Qualität in der Offensive“, erklärt Matthäus im Gespräch mit dem WESER-KURIER, „und dazu zähle ich auch Josh Sargent. Er ist für mich nicht nur ein junger Spieler, sondern ein Top-Talent. Seine Geschwindigkeit, seine Robustheit und sein Torabschluss zeugen von Qualität.“ Natürlich würden derzeit viele vor allem auf Werders Topstürmer Milot Rashica schauen. Aber es werde der Tag kommen, prophezeit Matthäus, „an dem auch Sargent für Werder ganz schwer zu halten sein wird“.

„Geduld, er ist erst 19 Jahre“

Doch diese Entwicklung zum Stammspieler und Leistungsträger gehe „nicht von heute auf morgen“, betont Matthäus, „gerade bei einem 19-Jährigen muss man das bedenken, da kann die Konstanz auf hohem Niveau noch nicht da sein“. Als nächste Lektion müsse Sargent nun – leider – Geduld lernen wegen seiner Verletzung. Matthäus: „Das gehört im Fußball dazu. So bitter das auch ist. Er muss jetzt Geduld haben, nicht mit der Mannschaft trainieren und nicht spielen zu können. Das ist für ihn natürlich ein schlechtes Gefühl, gerade in jungen Jahren. Der Zeitraum bis Jahresende ist aber überschaubar, und Werder hat gute andere Alternativen zum Nachlegen in der Offensive.“

In dieser Saison machte Sargent bereits einen deutlichen Sprung: Er kam in der Hinrunde in elf Bundesligaspielen zum Einsatz und stand in sechs Partien in der Bremer Startelf. Dabei gelangen ihm zwei Tore und zwei Assists, darunter das Traumtor in Messi-Art zum 3:2-Heimsieg im September gegen den FC Augsburg.