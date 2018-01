1,92 Meter, ein starker Offensivkopfball, Interesse von Top-Klubs: Konstantinos Mavropanos. (imago)

Die Chronik des Konstantinos Mavropanos in diesem Transferfenster liest sich fast schon spektakulär: Erst hieß es, Olympiakos Piräus stünde vor einer Verpflichtung des 20-jährigen Innenverteidigers. Dann schrieben griechische Medien, dass Werder sich im Rennen um den torgefährlichen Abräumer (bereits drei Treffer in 14 Ligaspielen in der griechischen Super League) an die Spitze gesetzt haben soll. Zuletzt war sogar die Rede davon, dass Mavropanos bereits auf dem Weg nach Bremen sei.

Nun erhält Mavropanos' Odyssee eine neue Wendung: „Sport-fm.gr“ berichtet, dass Mavropanos nicht in Bremen, sondern in London sei, um beim FC Arsenal einen langfristigen Vertrag zu unterschreiben. Zwei Millionen Pfund, also etwa 2,3 Millionen Euro soll sich der Klub aus der Premier League die Dienste des Griechen, der aktuell bei PAS Giannina unter Vertrag steht, kosten lassen. Und auch Werder soll involviert sein: Für die Rückrunde sei angeblich ein Leihgeschäft geplant. Ob die Gerüchte aus Griechenland aber tatsächlich der Wahrheit entsprechen, dürfte sich in den nächsten Tagen zeigen.