Ein Mann mit Zukunft: Maximilian Eggestein bekommt Rückendeckung von seinem Trainer Florian Kohfeldt. (nordphoto)

Fachkundige Beobachter mussten sich in den vergangenen Tagen mal kurz die Augen reiben, als Joachim Löw den Kader für die Länderspiele gegen Argentinien und Estland bekannt gab – und auch, als er nach all den Ausfällen und Absagen seine Nachnominierungen veröffentlichte. Gefühlt hat der Bundestrainer nun den maximal erweiterten Kreis um sich versammelt, den man sich für den DFB-Kader vorstellen kann. Selbst den bald 30-jährigen Sebastian Rudy, bei Bayern und auf Schalke krachend gescheitert, hat es schon wieder ins Aufgebot gespült. Dafür wurde der Bremer Maximilian Eggestein, der seine Karriere mit 22 Jahren noch vor sich hat, nicht einmal nachnominiert - trotz seiner starken Leistungen im Sommer als Stammspieler bei der U21-Europameisterschaft.

„Er gehört weiter zu diesem Kreis“

Jetzt hat sich auch Florian Kohfeldt zu diesem Thema geäußert. Diplomatisch wie immer, aber dennoch deutlich. Natürlich stehe es ihm nicht zu, die Nominierungen der Nationalmannschaft zu bewerten, sagte Werders Cheftrainer, „das ist nicht meine Entscheidung, sondern die von Jogi Löw. Die muss er treffen und verantworten.“ Maxi Eggestein habe aber im Sommer „bei der U21-EM eine sehr gute Leistung gebracht“ und die deutsche Mannschaft auf dem Weg ins Finale auf der Schlüsselposition im defensiven Mittelfeld „entscheidend zusammengehalten“, betonte Kohfeldt, „und er hat sich in den vergangenen Wochen enorm in den Dienst unserer Mannschaft gestellt und verschiedene, sogar wechselnde Positionen gespielt. Zum Beispiel als Außenverteidiger oder eine sehr defensive Rolle auf der Sechserposition im Mittelfeld.“ Aus seiner Sicht sei es deshalb so: „Wenn man sich detailliert mit den Spielen beschäftigt, dann bringt Maxi nach wie vor eine sehr gute Leistungen. Auch wenn diese offensichtlichen Highlights durch Tore im Moment nicht da sind. Ich bin deshalb schon der Meinung, dass Maxi weiter zu diesem Kreis der Nationalmannschaft gehört.“

Eine Frage der Wahrnehmung

Im März war Eggestein von Löw zum ersten und bisher letzten Mal berufen worden, kam damals aber nicht zum Einsatz. Rund um seine starke U21-EM betonte sein dortiger Cheftrainer Stefan Kuntz: „Maxi wird A-Nationalspieler. Da lege ich mich fest. Das ist nur eine Frage der Zeit.“ Oder halt eine Frage der detaillierten Wahrnehmung. Vergangene Saison agierte Eggestein im Bremer Spiel offensiver auf der Achterposition und schoss früh in der Saison ein paar schöne und wichtige Tore, was ihn bundesweit bekannt machte. Wie schon bei der U21-EM und damit vor den Augen des DFB, spielte Eggestein in dieser Saison in Bremen aber bisher eine defensivere Position. „Deshalb ist er in den ersten Saisonwochen vielleicht nicht so in den Fokus gerückt, wie es im letzten Jahr war“, meint Kohfeldt.

Doch Werders Trainer, der Eggestein schon in der Jugend coachte, glaubt weiter an eine Zukunft seines Schützlings im deutschen Nationalteam: „Ich sage ganz klar, und das ist fast die offensivste Positionierung, die ich zu diesem Thema je gemacht habe: Ich glaube, dass über kurz oder lang kein Weg an ihm vorbeigeht bei der Nationalmannschaft. Da bin ich absolut sicher.“

„Er ist ein entspannter Typ“

Auch Maxi wisse das. „Er ist ein sehr entspannter Typ, der lässt sich von so etwas nicht aus der Ruhe bringen“, versichert der Trainer, „und man muss es immer positiv sehen: Wir können die Länderspielpause nutzen, um die Zeit aufzuholen, die er durch seine Rückenverletzung nicht nutzen konnte.“ Maximilian Eggestein hatte sich am Freitag bereits im Interview mit dem WESER-KURIER zum Thema Nationalmannschaft geäußert.

Der U21 ist Eggestein entwachsen, dort ist sein jüngerer Bruder Johannes nun Kapitän. Geht es nach Kohfeldt, laufen künftig wieder beeide Eggesteins mit dem Bundesadler auf der Brust in ein Stadion.