Es gab eine Zeit, da war nicht klar, ob Maximilian Eggestein es in Bremen bis in die Bundesliga schafft. Zu langsam, zu schmächtig. Jetzt aber ist er Rollenvorbild für all die jungen Spieler, die in den vergangenen Monaten mit Profi-Verträgen ausgestattet wurden. Über den Nachwuchs und die U23 bis ins Weserstadion, diesen Weg ist möglich. Eggestein ist der Beweis, dass Werder seine Spieler wieder selbst ausbildet. "Die Maxi Eggesteins sollen die Regel werden, nicht die Ausnahme sein", fordert Florian Kohfeldt.

Vergangene Saison wurde Eggestein zum Stammspieler. Nur in einem Spiel kam er nicht zum Einsatz, beim 0:2 gegen Gladbach am 8. Spieltag. Ansonsten spulte er sein Programm im Mittelfeld so souverän herunter wie seine Laufwege. Regelmäßig gehört Eggestein zu den laufstärksten Spielern des Spieltags, darauf reduziert werden will er jedoch nicht: "Ich spiele ja nicht Fußball, weil ich laufen will. Ich spiele Fußball, um den Ball zu haben."

Geht seine Entwicklung wie geplant weiter, wird Eggestein in der kommenden Saison mehr Verantwortung übernehmen. Er ist ein Kandidat für den Mannschaftsrat trotz seiner erst 21 Jahre. Eggestein taugt auch in anderer Hinsicht als Vorbild: Ehrgeizig, Bodenständig, reflektiert. Es wäre kein Nachteil, wenn Spieler wie er zur Regel bei Werder würden.

Eggesteins Saison in Zahlen

383,3

Maximilian Eggestein war vielleicht der Bremer Spieler, der in der abgelaufenen Saison den größten Entwicklungssprung gemacht hat. Das lag nicht nur daran, dass er beständig eingesetzt wurde, am Ende stand er in 33 der 34 Spielen auf dem Platz und bekam 2698 Spielminuten. Eggestein war auf der Halbposition im Mittelfeld wie sein Partner auf der linken Seite Thomas Delaney unter anderem für die körperlichen Elemente im Bremer Spiel verantwortlich und lieferte dabei teilweise herausragende Zahlen. Zum Beispiel die der absoluten Laufleistung. Mit 383,3 Kilometern stellte Eggestein die Bestmarke aller Bundesligaspieler. Umgerechnet auf seine Spielminuten hat er pro 90 Minuten rund 12,8 Kilometer absolviert. Ziemlich unglaublich war überdies seine Konstanz. Insgesamt 24 Mal war Eggestein der laufstärkste Bremer Spieler - in den restlichen zehn Partien wurde er ein- oder ausgewechselt, stand also nicht die komplette Spielzeit auf dem Platz. Unter Florian Kohfeldt explodierten seine Werte nochmals, zwölf Spiele in Folge war Eggestein dann der laufstärkste Bremer Spieler - von Kohfeldts Premiere in Frankfurt im November bis zum Auswärtsspiel in Freiburg im Februar, als er vorzeitig ausgewechselt wurde.

14,01

Beim Auswärtsspiel in Leverkusen zum Ende der Hinrunde schaffte Eggestein einen Meilenstein: Als erster und einziger Bremer Spieler in der abgelaufenen Saison knackte er die 14-Kilometer-Marke. 14,01 Kilometer erfassten die Daten-Spezialisten von OPTA und dazu eine durchschnittliche Laufgeschwindigkeit von 8,86 km/h. Damit stellte Eggestein alle anderen Spieler in den Schatten, die zweithöchste Durchschnittsgeschwindigkeit hatte etwa Leverkusens Julian Baumgartlinger mit 8,19 km/h und dessen Teamkollege Lucas Alario lief mit 12,04 Kilometern als zweitbester Spieler fast zwei Kilometer weniger als Eggestein.

359

Neben einem ungewöhnlich hohen Laufpensum war Eggestein auch ein Spieler fürs Grobe in den Zweikämpfen. Insgesamt begab sich Eggestein in 760 direkte Duelle mit einem Gegenspieler, 359 davon konnte er für sich entscheiden. Diese absolute Zahl an gewonnenen Zweikämpfen ließ ihn an der Top Ten aller Bundesligaspieler kratzen, am Ende reichte das für Platz elf. Im internen Werder-Ranking gewann nur Thomas Delaney mehr Zweikämpfe als Eggestein (432).

41

Eggesteins Saison definierte sich aber nicht nur über rennen und kämpfen, damit würde man der Flexibilität des Spielers nicht gerecht. Hinter Max Kruse und Delaney (beide 54), sowie Ishak Belfodil (46) gab Eggestein die meisten Torschüsse aller Bremer Spieler ab. Insgesamt waren es 41, so viele wie der deutlich offensiver orientierte Zlatko Junuzovic - allerdings hatte der auch weniger Spielminuten auf dem Konto. Heraus kamen dabei immerhin zwei Tore, dazu noch drei Torvorlagen. Das ist für einen jungen Achter in seiner ersten „richtigen“ Bundesliga-Saison absolut okay.

Maximilian Eggestein über...

...seine Laufleistung auf dem Platz: "Ich spiele nicht Fußball, weil ich laufen will."

...seinen Umgang mit Rückschlägen: "Ich brauche niemanden, der mir gut zuredet."

...den Abstiegskampf mit Werder: "Dieser Druck hat mich in meiner Entwicklung weit nach vorn gebracht."

