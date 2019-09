Die nächste Hiobsbotschaft für Werder: Beim Auswärtsspiel bei Union Berlin (Sonnabend, 15.30 Uhr) muss das Team von Trainer Florian Kohfeldt ohne Maximilian Eggestein auskommen. „Maxi musste das Training gestern leider abbrechen. Bei einem Zweikampf ist er weggerutscht, seitdem hat er Rückenprobleme, die leider einen Einsatz unmöglich machen. Das ist für uns natürlich bitter", wird Kohfeldt auf "werder.de" zitiert. Aktuell wird bei Werder davon ausgegangen, dass Eggestein aufgrund seiner Rückenverletzung nur für die Partie in Berlin ausfällt und Mitte der kommenden Woche wieder trainieren und dann gegen Leipzig spielen kann.

Am Donnerstag war bereits bekannt geworden, dass Werder gegen Union auf seinen Kapitän und Abwehrchef Niklas Moisander verzichten muss. Moisander und Eggestein sind damit die Verletzten Nummer neun und zehn im Werder-Lazarett. Insbesondere die Abwehr ist gebeutelt. Mit Moisander, Ömer Toprak, Sebastian Langkamp und Milos Veljkovic fehlen vier Innenverteidiger. Trotz der zahlreichen Ausfälle gibt sich Kohfeldt weiter optimistisch mit Blick auf das Spiel am Sonnabend: "Wir werden morgen in Berlin mit einer sehr guten Mannschaft antreten, die das Spiel gewinnen kann”, so der Trainer.

Beim Abschlusstraining am Freitag waren lediglich 16 Feldspieler auf dem Rasen, darunter die U23-Spieler Ilija Gruev, Benjamin Goller, Christian Groß, David Philipp und Simon Straudi, die damit alle fünf mit ziemlicher Sicherheit auch im Spieltagskader stehen werden.