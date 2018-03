Maximilian Eggestein (links) bot gegen Israel eine überzeugende Leistung. (imago)

In einer offensiveren Rolle als bei Werder hat Maximilian Eggestein in der deutschen U21-Nationalmannschaft eine überzeugende Vorstellung geboten. Beim 3:0-Sieg im EM-Qualifikationsspiel gegen Israel kam der Bremer Mittelfeldakteur am Donnerstagabend in Braunschweig über 90 Minuten zum Einsatz. Die Tore für Deutschland erzielten der Nürnberger Eduard Löwen per Kopfball (11.), der Schalker Cedric Teuchert nach einer schönen Kombination (26.) und der Mainzer Levin Öztunali per Elfmeter (88.). Den Strafstoß hatte Eggestein herausgeholt. Israels Manamto Asefa konnte den Bremer im Strafraum nur durch ein Foul stoppen.

Überhaupt gehörte Eggestein in seinem fünften Länderspiel zu den Aktivposten der U21-Auswahl. Er spielte weiter vorgezogen als bei Werder, wo er auf der Achter-Position gesetzt ist. Der 21-Jährige agierte im offensiven Mittelfeld und stieß immer wieder in die Spitze. Er präsentierte sich gewohnt ballsicher und lauffreudig. Eine starke Szene hatte der Bremer in der 54. Minute, als er nach einer starken Einzelaktion perfekt für Mahmoud Dahoud auflegte. Der Dortmunder scheiterte allerdings freistehend an Israels Torwart Omri Glazer. In der 85. Minute passte Eggestein zudem nach einem Konter auf den Mainzer Levin Öztunali, doch dessen Schuss wurde abgeblockt.

Die deutsche U21 landete keinen glanzvollen, aber einen vollkommen verdienten Erfolg, der sie der EM wieder ein Stück näher gebracht hat. Das nächste EM-Qualifikationsspiel steht für die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz nun am kommenden Dienstag im Kosovo auf dem Programm (19 Uhr).