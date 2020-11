Seine sportliche Entwicklung nimmt weiter Fahrt auf. Nachdem Manuel Mbom sich bei Werder einen Stammplatz erspielt hat und in den vergangenen fünf Bundesligapartien in der Startelf stand, folgt nun eine Nominierung für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Bundestrainer Stefan Kuntz hat Mbom für die Länderspiele gegen Slowenien und Wales in den Kader berufen. Beide Partien finden in Braunschweig statt.

„Wir freuen uns. Es ist eine besondere Auszeichnung für ihn, dabei zu sein", sagt Frank Baumann und nennt gleich die Begründung für die Nominierung: „Manuel hat sie sich durch seine Leistungen in den vergangenen Wochen absolut verdient." Im Kreis der U21 ist Mbom erstmals dabei, für Deutschland ist er jedoch schon häufiger aufgelaufen. „Manuel war beim DFB schon in den Jugendnationalmannschaften sehr aktiv", sagt Baumann. Von der U16 bis zur U20 wurde Mbom in jedem Jahrgang berufen.

Neben Jiri Pavlenka, der für Tschechien zum Länderspiel gegen Deutschland in Leipzig berufen wurde, ist Mbom der einzige Nationalspieler, der abgestellt wird. Der Grund ist eine Verordnung des Bremer Gesundheitsamtes, die vorsieht, dass Spieler, die aus internationalen Risikogebieten zurückkehren, für fünf Tage in Quarantäne müssen. Da Pavlenka und Mbom in Deutschland antreten, fallen sie nicht unter diese Regelung.