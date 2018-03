Es war schon länger beschlossene Sache: Wie schon Josh Sargent am 20. Februar hat mit Jean-Manuel Mbom nun das nächste vielversprechende Werder-Talent im Anschluss an seinen 18. Geburtstag einen Profivertrag unterzeichnet. Am 24. Februar konnte Mbom neben dem Derbysieg der Bundesligamannschaft auch die eigene Volljährigkeit feiern, zum Wochenstart unterschrieb der Mittelfeldspieler nun den ersten eigenen Profi-Vertrag, der am 01. Juli 2018 in Kraft tritt.

„Wir trauen Manuel zu, perspektivisch ein fester Bestandteil unserer Bundesliga-Mannschaft zu werden. Nach seiner langen Verletzungspause kommt er immer besser in Tritt. In den kommenden Monaten werden wir ihn weiterhin über unsere U19 in Ruhe an den Herrenbereich heranführen“, erklärte Werder-Sportchef Frank Baumann auf „Werder.de“. Mbom gilt als torgefährlicher Allrounder im Mittelfeld, im Jahr 2017 konnte er die Fritz-Walter-Medaille, mit der jährlich die vielversprechendsten Talente Deutschlands ausgezeichnet werden, in Silber für die Altersklasse U17 gewinnen.

Björn Schierenbeck, Leiter von Werders Nachwuchsleistungszentrum, lobte Mbom und zog ein Zwischenfazit zur Entwicklung des 18-Jährigen, der sich seit seinem Wechsel vom JFV Göttingen 2013 im Werder-Internat auf seine Profikarriere vorbereitet hat: „Seitdem er bei uns ist, hat er sich stets weiterentwickelt und vorbildlich verhalten. Wir können sehr stolz sein, dass er auch weiterhin ein Teil vom SV Werder sein wird.“

Mbom selbst hofft, sich auf Sicht auch bei den Werder-Profis durchsetzen und die Heimspielatmosphäre vom Platz miterleben zu können: „Seitdem ich ins Internat gekommen bin, war es mein Wunsch einmal im Weser-Stadion zu spielen", wird der Nachwuchsprofi auf "Werder.de" zitiert. "Mit dem Vertrag bin ich dem Ziel ein Stück nähergekommen. Ich bin sehr froh, dass mir Werder das Vertrauen schenkt."