Er galt lange als eines der größten Talente des Klubs, jetzt scheint Manuel Mbom vor dem Durchbruch bei Werder zu stehen. Der 19-Jährige verlängerte vorzeitig seinen noch bis 2021 laufenden Vertrag, wie der Klub am Montag bekannt gab. Ab der kommenden Saison soll Mbom, der in der laufenden Saison noch an Drittligist KFC Uerdingen verliehen ist, fest zum Kader Werders gehören.

„Wir haben den Weg von Manuel in den letzten Monaten sehr intensiv verfolgt. Der Schritt zu Uerdingen war für seine Entwicklung sehr wichtig. Man merkt, dass ihm die regelmäßige Spielpraxis in der 3. Liga bis zur Saisonunterbrechung gut getan hat und er als Spieler weiter gereift ist", erklärt Frank Baumann in einer Pressemitteilung des Klubs. „Daher freuen wir uns, dass er seinen Vertrag bei uns verlängert hat. Manuel wird zur kommenden Saison dem Profi-Kader fest angehören und wir sind davon überzeugt, dass er seine ersten Einsätze in der Bundesliga bekommen kann.“ Die Vertragslaufzeit gab der Klub nicht bekannt.

2013 wechselte Mbom zu Werder, 2018 rückte er in den Profi-Kader auf. Zum Einsatz kam er aber nur in der U23. Vergangenen Sommer wechselte er nach Uerdingen, um in der 3. Liga Spielpraxis zu sammeln. „Ich habe meine halbe Jugend bei Werder verbracht, Bremen ist für mich in all den Jahren ein Stück Heimat geworden", sagt Mbom zu seiner Vertragsverlängerung. „Und es ist immer noch mein Ziel, eines Tages für Werder in der Bundesliga aufzulaufen. Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir die Verantwortlichen in Bremen mit dieser Vertragsverlängerung entgegenbringen.“