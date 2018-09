Manchester-United-Profi Juan Mata ist einer der Gründer von Common Goal. Auch andere Fußball-Stars wie Mats Hummels (Bayern München) und Giorgio Chiellini (Juventus Turin) beteiligen sich an der Spendeninitiative. Und nun ist der erste E-Sportler weltweit dabei: Werders Michael „MegaBit“ Bittner. Der Bremer Gamer engagiert sich bei Common Goal und spendet somit ein Prozent seines Gehaltes an die Organisation Streetfootballworld, die weltweit soziale Projekte mit Bezug zum Fußball unterstützt.

„Ich halte den Grundgedanken von Common Goal für absolut unterstützenswert“, wird „MegaBit“ auf der Werder-Vereinshomepage zitiert. „Die Faszination Fußball ist grenzenlos – in der realen Welt und immer mehr auch in der virtuellen Welt. Sie bringt Menschen zusammen, baut Grenzen ab und leistet in vielen Bereichen wichtige Aufklärungsarbeit. Deshalb möchte ich einen Teil dazu beitragen, dass auch der E-Sports seine steigende Popularität frühzeitig nutzt und einen tieferen Sinn erfüllt.“ Dass er sein Hobby zum Beruf habe machen können, sei ein großes Privileg. „Mit diesem Engagement möchte ich insbesondere den Menschen, denen es nicht so gut geht, etwas zurückgeben“, sagt der 20-Jährige.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass Michael weltweit der erste E-Sportler ist, der sich bei Common Goal engagiert. Wir haben immer betont, dass es uns wichtig ist, dass wir auch beim E-Sports einen Weg einschlagen, der zu den Werten und Grundhaltungen des SV Werder passt – und das soziale Engagement ist ein wichtiger Teil des SV Werder“, sagt Werders Präsident Hubertus Hess-Grunewald.