Wie immer ist alles eine Frage der Herangehensweise, oder wenn man es etwas hochtrabender will: der Philosophie. An der Tatsache, dass die sogenannten Standardsituationen von großer Bedeutung sind, lässt sich nicht rütteln. Rund ein Drittel aller Tore fallen nach einem Eckball, Freistoß, Elfmeter oder Einwurf. Bei Werder hat sich diesbezüglich unter Florian Kohfeldt einiges getan, in acht Partien gab es fünf Treffer. Zuvor war es noch ein Einziger in zehn Spielen. Gerade bei einem Spiel, in dem vergleichsweise wenige Tore fallen, sollte man sich um die Gestaltung seiner Standardoptionen also durchaus tiefgründige Gedanken machen. Bleibt die Frage, wie viel Zeit man investieren will oder kann.

Es gibt Trainer in der Bundesliga, die greifen auf kurz- und mittelfristige Sicht der inhaltlichen Weiterentwicklung ihrer Mannschaft voraus, der Ergebnisdruck verschiebt die Relationen in den Trainingseinheiten doch merklich. Schalke 04 hat bereits 13 seiner 29 Saisontore nach einem ruhenden Ball erzielt, der SC Freiburg hält sich mit Toren nach Standards derzeit über Wasser. Christian Streich hat im Sommer seine beiden gefährlichsten Angreifer verloren – und bis die Abläufe im Offensivspiel neu justiert sind, dauert das eben ein paar Monate. Also helfen Standards aus, wie zuletzt bei den Unentschieden in Frankfurt und Augsburg oder den Siegen gegen Gladbach und Köln. Insgesamt macht das dann acht Tore aus den letzten vier Spielen.

Werder improvisiert ein bisschen

Auch Werder hat sich im kurzen Trainingslager in Spanien noch mal damit beschäftigt. Nicht umfangreich, aber intensiv. „Wir haben uns in Algorfa die Zeit genommen und dort recht viele Varianten gespielt, aber sie nicht wiederholt. Wir haben sie einmal gespielt und gefilmt, um sie als Bildmaterial zu haben. Jetzt müssen die Jungs sozusagen das Gesehene vom Video auf den Platz bringen“, sagt Florian Kohfeldt. Vor allem in der Theorie werde permanent und viel getüftelt: Etliche Varianten anderer Teams gescoutet, Abläufe skizziert, mögliche Folgeaktionen – etwa bei einem abgewehrten Ball – geplant.

Dass Kohfeldt und sein Trainerteam im Winter überhaupt praktisch und auf dem Rasen an dieser Disziplin gefeilt haben, war eng verknüpft mit der Reise ins deutlich wärmere Spanien. „Das große Problem hier ist, dass ich bei drei Grad kein Standardtraining machen kann. Dann stehen die Jungs zu viel. Da wirst du vielleicht im März wieder zu kommen“, sagt Kohfeldt. „Deshalb ist es momentan trainingstechnisch eigentlich eine schwierige Zeit, um Standards zu trainieren. Wir sind zudem mitten in der Saison. Normalerweise baust du dir vor der Saison einen Pool an Varianten auf, die du dann gegnerorientiert anwenden kannst. Das ist jetzt gerade aber schwierig.“

Umso erfreulicher seien die zuletzt fünf Tore nach ruhenden Bällen. Kohfeldt sei sehr froh, dass er auf einer guten Basis aufbauen könne und im Team genügend gute Kopfballspieler habe. Entsprechend waren die Varianten bisher auch auf den Luftraum ausgelegt. Zuletzt von Max Kruse und Zlatko Junuzovic, also zwei Rechtsfüßen getreten, mal zum Tor hin, mal vom Tor weg, mal auf den ersten Pfosten, mal zwischen Fünfmeterlinie und Elfmeterpunkt. Aber immer hoch ins Zentrum gespielt.

„Das waren jetzt keine Varianten, bei denen man sagen kann: Wir spielen die jetzt dreimal und dann stehen wir frei vorm Tor. Die Varianten haben wir auch, aber das möchte ich dann schon ausführlicher trainieren“, sagt Kohfeldt. Er meint damit jene Optionen, bei denen der Ball flach zur Mitte oder in den Rückraum gespielt wird, während über gestellte Blocks, angetäuschte oder doppelte Laufwege ein Spieler einen freien Schuss bekommt. Bremen hat bisher also die Basics abgearbeitet, die Kür mit etwas komplizierteren Abläufen und einem besonders anspruchsvollen Timing kommt wohl erst noch.

„Standards haben immer eine hohe Bedeutung“

Der entscheidende Vorteil liegt auf der Hand. Mit jedem Standard sind die Parameter klar vorgegeben: Die Position des Balles, die Aufteilung der Passempfänger und deren Anlaufpositionen sowie die Laufwege, dazu der Passgeber und seine technischen Fähigkeiten. Aus dem freien Spiel gibt es unendlich viele Möglichkeiten, keine Spielsituation gleicht exakt einer anderen. Bei den Standards werden wenigstens einige Unbekannte so gut wie möglich eliminiert. „Deshalb kann man diese Situationen auch gut trainieren. Es gibt wenige Aktionen, bei denen du im ersten Moment unabhängig bist vom Gegner“, erklärt Kohfeldt.

Was im Umkehrschluss nicht heißt, dass sich Werder in der Spielvorbereitung nicht auf den Gegner und dessen Stärken und Schwächen im Verteidigen von Standards einlässt. Im Gegenteil. Die Spiel- und Gegneranalysten Mario Baric und Pascal Schichtel sind in der Konzeption und theoretischen Umsetzung einiger Muster stark eingebunden, „weil dabei auch mit einfließt, wie es der Gegner macht“, so Kohfeldt.

Sein Team scheint wie in anderen Bereichen auf einem guten Weg, die Zahlen geben den Trainern zumindest recht. Und da das grundsätzliche Potenzial an Offensivstandards und deren Varianten nahezu unerschöpflich ist, wird die Entwicklung auch weitergehen. „Standards haben immer eine hohe Bedeutung – unabhängig davon, ob es spielerisch gut läuft oder nicht“, sagt Kohfeldt, der sie deshalb auch nicht als Plan B verstanden wissen will und verspricht: „Das wird immer ein großes Thema bei uns sein.“