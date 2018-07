Als Martin Harnik im Sommer 2007 zu den Profis bei Werder aufstieg, da war Werder noch eines der Topteams der Bundesliga. Dauergast in der Champions League, und das Double lag auch erst drei Jahre zurück. In Werders Kader für die Saison 2007/2008 standen Profis wie Tim Wiese, Per Mertesacker, Naldo, Diego, Frank Baumann, Tim Borowski oder Ivan Klasnic. Und der Trainer hieß noch Thomas Schaaf. Andere Zeiten waren das.

Vom Glanz jener Tage ist Werder heute weit entfernt. Und Martin Harnik kann den Unterschied zu früher elf Jahre später auch noch an anderen Beobachtungen festmachen. „Damals gab es wirklich drei, vier Alpha-Tiere, bei denen keiner sich getraut hat, Widerworte zu geben“, sagt Harnik. Den Fußball im Jahr 2018 prägen dagegen flache Hierarchien. Den einen Leitwolf gibt es nicht mehr, den einen Führungsspieler auch nicht. Heute hat jeder etwas zu sagen, jedenfalls irgendwie.

Dass Martin Harnik am Donnerstag zum Thema Hierarchie in der Werder-Mannschaft gefragt wurde, war kein Zufall. Tags zuvor hatte sein Freund und Teamkollege Max Kruse in einem Interview mit dem Magazin „11 Freunde“ zum Thema Team-Hierarchie in der vergangenen Saison gesagt: „Die jungen Spieler haben sehr viel mitgesprochen. Da kamen auch Widerworte in Momenten, in denen es wirklich fehl am Platz war. Und weil jeder meinte, mitreden zu müssen, spiegelte sich das auch auf dem Platz wider.“ Werder gewann keines seiner ersten zehn Bundesliga-Spiele.

Die richtige Mischung?

Das soll Werder nicht wieder passieren. Tatsächlich hat sich seit dem verpatzten Saisonstart aus dem Herbst 2017 einiges geändert. Unter Cheftrainer Florian Kohfeldt präsentierte sich Werder in der Rückrunde auf und neben dem Platz als deutlich ausbalancierteres Team. Und das wird Werder nach Harniks Einschätzung auch in der neuen Saison sein. Mit anderen Worten: Die Mischung stimmt aus seiner Sicht.

Florian Kohfeldt versucht, junge Spieler einzubauen. Johannes Eggestein, Josh Sargent, Ole Käuper, Marco Friedl, Jan-Niklas Beste – der Werder-Trainer wird einiges an Energie darin investieren, den einen oder anderen dieser ganz jungen Spieler in die Bundesliga zu führen. Hinter Maximilian Eggestein liegt gerade erst seine zweite „richtige“ Profi-Saison, Milot Rashica kennt die Bundesliga erst seit dem Winter, für Kevin Möhwald ist sie komplettes Neuland. Harnik spricht deshalb von einem „jungen Team“, das Werder habe.

Aber es gibt ja auch noch die Alten. „Theo, Niklas, Basti, Drobo, Max“, zählt Harnik auf und meint damit Theo Gebre Selassie, Niklas Moisander, Bastian Langkamp, Jaroslav Drobny, seinen Spezi Max Kruse. Und natürlich auch sich selbst. „Wir sind uns unseres Stellenwerts bewusst, ohne ihn auszunutzen“, sagt Harnik. Heißt: Alle sind gleich. Aber einige doch etwas gleicher.

Keine Ausreden

Das lässt sich auch gar nicht verhindern, wenn etwa wie in diesem Sommer die zwei besten Freunde in einer Mannschaft spielen. Max Kruse und Martin Harnik. Beides Nationalspieler. Beides gestandene Profis. Beides Stürmer, die auch an normalen Tagen noch jede Bundesliga-Abwehr in Schrecken versetzen können. „Medial ist der Fokus darauf eingestellt“, sagt Harnik, „es ist ja auch eine schöne Geschichte, und wir freuen uns ja auch selbst drauf. Aber intern, in der Mannschaft, wissen wir, dass es auf mehr ankommt.“ Auf mehr als auf Martin und Max. „Es wird sich keiner dahinter verstecken“, verspricht Harnik, „es wird sich keiner darauf verlassen.“

Dass allein Martin und Max tatsächlich nicht reichen werden, davon haben die bisherigen Testspiele einen Eindruck gegeben. Max Kruse hat noch mit seiner Fitness zu kämpfen. „Aber Max ist Profi, wichtig ist, dass er zu Beginn der Saison voll im Saft ist“, sagt Harnik, der selbst am Wochenende dadurch aufgefallen ist, dass er gegen Köln und Huddersfield gute Chancen ungenutzt gelassen hatte. Aber auch hier gilt: Es ist noch eine ganze Zeit bis zum Saisonstart.

Wenn es dann schließlich so weit ist und Werder die Pflichtspiel-Serie mit dem DFB-Pokalspiel in Worms eröffnet, dann wird sich Harnik auf seine ganz eigene Art und Weise einbringen. Werder will eine unbequeme Mannschaft sein, „und ich will versuchen, dem Gegner wehzutun, indem ich meine Läufe mache, früh störe, mich nicht schone und in Zweikämpfe gehe, die auch wehtun können“. Aber davor hat der liebe Gott die Arbeit gestellt. Und deshalb sagt Harnik auch: „Meine Aufgabe ist es erst mal, mir einen Stammplatz zu erkämpfen.“ Und das tut man eben nicht mit Worten, sondern mit ­Taten, selbst wenn man ein geborener An­führer ist.