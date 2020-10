Sportchef Frank Baumann kann nun einfacher über die Abstellungen der Nationalspieler entscheiden. (nordphoto / gumzmedia)

In der kommenden Woche ist es schon wieder soweit: In Europa finden die nächsten Länderspiele statt, die Klubs entsenden ihre nominierten Profis hinaus in den Kontinent. Vielen Vereinen gefällt das nur bedingt - nicht allein aus sportlichen Gründen, sondern weil aufgrund der Corona-Pandemie zusätzliche Schwierigkeiten drohen. Werder hatte deshalb bereits im September gehandelt und einigen Spielern die Abreise untersagt beziehungsweise sie nur teilweise abgestellt. In Hochrisikogebiete ging es jedenfalls trotz einer Abstellungspflicht für keinen der Profis. Die Bremer wünschen sich wie viele andere Klubs eine neue, einheitliche Regelung, die Fifa ist den Vereinen nun zumindest entgegengekommen.

Nach der Bundesliga und der Uefa hat der Weltverband ein umfassendes Corona-Protokoll verfasst, die Aufhebung der Abstellungspflicht ist möglich, allerdings an Bedingungen geknüpft. So müssen die jeweiligen Klubs ihre Profis nicht abstellen, wenn am Ort des Vereins oder des Länderspiels eine zwingende Quarantäne von fünf Tagen oder eine Reisebeschränkung zu einem dieser Orte besteht. Abstellungspflicht besteht hingegen, wenn die Behörden den Mannschaften eine „spezifische Ausnahmebewilligung“ erteilt haben. Die Regelung gilt vorerst bis zum Jahresende.

Abwägen und entscheiden

Werder erhält durch die Neuregelung mehr Freiheiten. „Wir haben in Bremen die Situation, dass unsere Spieler - sofern sie aus Risikogebieten zurückkommen - fünf Tage in Zwangsquarantäne müssten“, sagte Sportchef Frank Baumann. „Es kann aber nicht sein, dass wir am Ende unter den Länderspielen leiden, weil einige Spieler im nächsten Bundesligaspiel nicht zur Verfügung würden.“ Aus diesem Grund werden die Bremer genau abwägen, wer wohin reisen darf. „Deshalb werden wir in jedem Einzelfall Entscheidungen mit den jeweiligen Verbänden besprechen. Wir werden dabei hoffentlich für alle Seiten eine gute Lösung finden“, sagte Baumann.

In einer Zeit, in der die Ligen schon genügend Arbeit damit haben, den Ligabetrieb überhaupt am Laufen zu halten, stellt sich automatisch die Frage, inwiefern zusätzliche Länderspiele eigentlich wirklich vonnöten sind. Rein sportlich sind sie das mit Blick auf größere Turniere, die in naher Zukunft wieder stattfinden sollen. Aber moralisch? Die Vermutung liegt jedenfalls nahe, dass Vereine wie Werder ihre Spieler momentan am liebsten gar nicht abstellen würden. „Pauschal und grundsätzlich kann man das nicht sagen“, entgegnet Frank Baumann jedoch. „Es hat ja gute Gründe, warum es Länderspiele gibt, und eine Auszeichnung für unsere Spieler ist eine Nominierung auch. Deshalb sind wir im Normalfall auch überhaupt nicht dagegen.“

Nichtsdestotrotz hat auch der 44-Jährige ein Aber parat. „Wir haben nur eben keine normalen Zeiten, sondern sehr hohe Infektionszahlen in fast allen Ländern. Bei fast allen Nationen stehen drei Spiele an, was mit entsprechend vielen Reisen verbunden ist“, sagte Baumann. „Das wiederum bedeutet ein erhöhtes Infektionsrisiko, wodurch ein Spieler anschließend eventuell zwei Wochen in Quarantäne müsste.“