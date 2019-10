Mehr Linie im Zickzack-Kurs

Herthas Trainer fordert viel: Ante Covic, hier im Gespräch mit Nationalspieler Marvin Plattenhardt. (imago images)

Ante Covic wollte einiges umkrempeln bei Hertha BSC, nach dem missratenen Start entschied sich der Trainerneuling dann aber doch für etwas mehr Konservatismus. Deshalb stellt sich nun eine Mannschaft im Aufschwung dar, die aber immer noch ein wenig hin- und hergerissen scheint.

Das sind Herthas Stärken:

Die Geschichte von Ante Covic als Cheftrainer der Hertha ist bisher auch eine Geschichte von „Trial and Error“. Der ursprüngliche Ansatz des Trainers, mit seiner ersten Mannschaft im Profibereich in allen Phasen des Spiels aktiven, mutigen Fußball zu spielen, wurde bereits nach wenigen Spieltagen wieder kassiert. Nach nur einem Punkt aus den ersten vier Partien setzte wie so oft in solchen Fällen eine gute Portion Pragmatismus ein - der Berlin zuletzt drei Siege in Folge bescherte.

In die Saison war Covic mit einem 4-1-4-1 gegangen, mit extrem hohen Pressingmomenten, viel Risiko im Anlaufen und dem übergeordneten Plan, aus der Safety-first-Umschaltmannschaft unter Pal Dardai ein Team zu formen, das auch im Ballbesitz Lösungen findet und eine gewisse Dominanz ausstrahlt. Zuletzt bevorzugte der Trainer in der Regel aber ein recht handelsübliches 4-2-3-1, das offenbar am besten zu den derzeit einsetzbaren Spielern passt und als eine Art „gesetzte“ Grundordnung gelten dürfte.

Die Interpretation dieser Ordnung variiert dann fast von Woche zu Woche. Berlin kann brutal mutig anpressen und den Ball haben wollen, dann aber wieder reinen Underdog-Fußball spielen, der im Prinzip nur auf Konter ausgelegt ist und ansonsten die Kompaktheit gegen Ball als herausragendes Element sieht. Unter anderem deshalb ergeben sich dann Spiele wie jenes gegen die Bayern zu Saisonbeginn, als die Hertha fast schon nassforsch nach vorne rannte - um dann nur vier Wochen später zu Hause gegen Paderborn fast nur zu verteidigen und dem Aufsteiger den Ball zu überlassen.

Allerdings hat sich die Mannschaft unabhängig von der Ausrichtung in den letzten Wochen in allen Spielphasen deutlich gesteigert. Das Pressing kommt wie die Grundordnung auf den ersten Blick recht simpel daher, in einem 4-4-2 wird im Mittelfeldpressing agiert, das keine besonders ausgefallenen Mechanismen zeigt. Aber es ist vergleichsweise flexibel angelegt, was es für den Gegner so unbequem wie möglich machen soll. Der ballnahe Achter schiebt dabei nach Verlagerungen raus auf Höhe des einzigen Angreifers, während im Rücken entweder die Passwege ins Zentrum im Raum geschlossen werden oder aber der Gegner im Zentrum mannorientiert verfolgt wird.

Das widerspricht sich auf den ersten Blick ein wenig, weil eins der vorrangigen Ziele des Mittelfeldpressings ist, das Zentrum sauber zu schließen. Auf der anderen Seite lassen sich so im besten Fall schnelle Spielverlagerungen des Gegners besser verhindern und die Rollenverteilung ist in diesen Momenten dann glasklar: Gerade in den ersten Spielen der Saison kam die Hertha mit ihrer Mischform aus Angriffspressing, im Raum verteidigen und Gegnerverfolgen gar nicht zurecht und zeigte teilweise eklatant große Lücken. Jetzt, in tieferen Gefilden, mit dem 4-4-2 und besseren Abläufen sowie klaren Verhaltensregeln in bestimmten Spielsituationen, wirkt die Mannschaft gegen den Ball deutlich stabiler.

Covic legte in der Vorbereitung den Fokus klar auf das Spiel mit dem Ball. Nach zwei Jahren des Fast-Stillstands unter Dardai ein nachvollziehbarer Plan, der aber schnell torpediert wurde. Mit ein paar personellen Umstellungen und etwas dosiertem Risiko scheint die Mannschaft nun aber auf einem guten Weg.

Ein Schlüssel war die Besetzung der Doppel-Sechs und hier speziell Per Skjelbred. Der Norweger ist der Überzahlspieler im Aufbau, der in den ersten Partien gefehlt hatte. Über Skjelbred, der sich gern zwischen die Innenverteidiger fallen lässt, kann die Hertha nun flach und kontrolliert aufbauen und benötigt dazu nicht mehr Torhüter Rune Jarstein, der unter Druck ohnehin fast immer einen langen Ball spielt. Während Skjelbred den tiefen Aufbau übernimmt, schiebt Marko Grujic als zweiter Sechser dann so hoch, dass er als Scharnier vom Übergang- ins Angriffsdrittel agiert.

Nicht nur die Aufgabenverteilung der beiden funktioniert gut, sondern auch die Balance der gesamten Mannschaft ist eine andere. Berlin kann das Spiel aus seinem 3-3-4 sehr breit machen mit seinen Flügelangreifern und den sehr energisch nachschiebenden Außenverteidigern, ohne dabei in einen kompletten Flügel- oder Flanken-Modus zu verfallen. Dafür sorgt unter anderen Vladimir Darida, der als Dauerläufer quasi überall auf dem Feld auftaucht und dessen Position auf der Zehn im Prinzip nur auf dem Papier existiert.

Dazu kommt die enorme Stärke im Eins-gegen-Eins auf den Flügeln mit Spielern wie Javairo Dilrosun links und Marius Wolf rechts. Wolf ist dabei eher geradlinig unterwegs, Dilrosun ein begnadeter Dribbler - und beide sind angehalten, durch ihr Einrücken den Raum aufzuziehen für die beiden Außenverteidiger oder durch diagonale Läufe selbst in Abschlussposition zu kommen. Berlin schafft wieder deutlich mehr Tiefe im eigenen Spiel und verfügt gleich über ein gutes halbes Dutzend an Spielern, die einen sehr ordentlichen bis überragenden Torabschluss haben.

Das sind Herthas Schwächen:

Das Konstrukt Hertha ist zwar auf einem guten Weg, bleibt aber immer noch eine recht wackelige Angelegenheit. Im Spiel gegen den Ball bleiben die vereinzelt auftretenden Kinderkrankheiten: Zu wenig Balldruck, zu leichte Verlagerungen des Gegners, durch den Fokus auf das Zentrum dann zu viel Platz auf den Flügeln. Dazu passt das Gegenpressing nicht immer, weil die Mannschaft in ihrem Ballbesitzspiel noch nicht so weit ist, auf eine eingespielte Struktur zurückgreifen zu können, die ein geschlossenes Aufrücken nach Ballverlusten möglich macht. In der Konterabsicherung bleiben auch deshalb Zweifel.

Außerdem lässt der Wechsel zwischen Raumverteidigen und den Mannorientierungen, bisweilen über den gesamten Platz, einige Fragen offen: Wohin will Covic auf lange Sicht? Bleibt das Verschieben zum Ball die erste Wahl? Werden die Absprachen untereinander besser, wenn der Gegner von einem Spieler plötzlich doch wieder verfolgt wird? Wie lange schaufelt das riskante Herausrücken der Innenverteidiger noch die dadurch entstehenden Lücken vor der Abwehr zu?

Rochaden wie die der Innenverteidiger geben viel Raum im Rücken der Abwehr preis, durch schlechte Übergaben im Mittelfeld entstehen situativ teilweise große Löcher. Nicht nur deshalb ließ Covic wohl in den ersten Spielen mit einer Fünferkette agieren, um diese Probleme durch einen zusätzlichen Spieler abfangen zu können. Und auch mit dem Ball bleibt zumindest ein großes Problem: Die zentralen Spieler Skjelbred, Darida und Grujic sind zwar brutal laufstark und jeder auf seine eigene Art schwer zu kontrollieren. Andererseits als Spielertypen aber ziemlich gleich, was sich in nicht wenigen Szenen dann auch zeigt: Alle drei drängen grundsätzlich zum Ball, wollen schnell eingebunden werden. Dabei wäre es nicht selten sinnvoller, in seiner Position zu bleiben, den Gegner einfach zu binden und so Raum für die Kollegen zu schaffen. Überspitzt formuliert läuft Herthas Mittelfeld oft genug Passwege zu, die es eigentlich öffnen sollte. Worunter in letzter Konsequenz die Kreativität der Mannschaft leidet.

Der Zickzack-Kurs der Hertha ist noch nicht ganz vorüber, es wird immer noch jede Menge improvisiert. Das muss nicht immer schlecht sein, auf Dauer verspricht eine gelernte Basis mit klaren Abläufen und Zuständigkeiten aber wohl mehr Erfolg.

Das ist der Schlüsselspieler:

Mit Skjelbred auf der Sechs und Darida auf der Zehn hat Covic zwei fast vergessene Spieler ausgegraben, die eng verbunden sind mit dem momentanen Aufschwung der Hertha, zumindest aber mit der neuen Balance der Mannschaft. Der entscheidende Faktor im Offensivspiel, und daran hakte es nach nur drei Toren aus den ersten vier Spielen mindestens genauso wie in der Defensive, ist aber Javairo Dilrosun. Der war zu Saisonbeginn noch verletzt, mittlerweile wirbelt der Niederländer aber wieder durch die Liga. Dilrosun ist nicht nur extrem schnell, sondern im Dribbling einer der Besten der Liga. Vielleicht das eine oder andere Mal auch etwas ausrechenbar, weil er fast ausschließlich seinen starken linken Fuß nutzt und im Dribbling auch oft außen am Gegenspieler vorbeizieht. Aber eben auch nur schwer zu bremsen, weil er im Kopf und in den Beinen so flink ist, dass man als Gegenspieler genau den richtigen Moment erwischen muss, um zu attackieren. Mit Dilrosun dürfte einiges auf Theo Gebre Selassie oder Michael Lang zukommen...