Sieben Einheiten in acht Tagen haben Marco Friedl, Maximilian und Johannes Eggestein und der Rest der Mannschaft absolviert. (Nordphoto)

Einer der Schwerpunkte des Trainingslagers auf Mallorca sollte das Training sein. Klingt banal, schließlich ist das Wort Training darin enthalten. Dass Florian Kohfeldt es dennoch vor dem Abflug nach Palma de Mallorca betont in den Mittelpunkt rückte, hatte mit der Hinrunde zu tun. Dort kam Kohfeldt die gemeinsame Arbeit auf dem Platz zu kurz, immer wieder fehlten wichtige Figuren auf dem Spielfeld, weil sie sich verletzt hatten. Die Entwicklung von Automatismen war so nicht möglich. Und die, so sagt es der Trainer oft, sei für das Bremer Spiel von enormer Wichtigkeit.

Wer am Ende der acht Tage auf der Balearen-Insel die Einheiten zählte, benötigte dafür nicht mal zwei Hände. Auf sieben summierten sich die Einheiten auf dem Platz, und das war großzügig gezählt. Dafür gab es eineinhalb freie Tage, die den Eindruck intensiver Arbeit nicht verstärkten. Im Gegenteil, harte Arbeit sieht anders aus.

Kohfeldt wehrt sich

„Die Zählweise ist grenzwertig", entgegnet Kohfeldt dem Vorwurf, zu wenig getan zu haben. Er hat eine andere Zählweise: „Das Testspiel war für mich die wichtigste Einheit. Regenerationseinheiten sind auch Einheiten. Es gab taktische Einheiten im Hotel, über Video und an der Tafel. Und es gab die vier geplanten Großspielformen." Die Verwunderung, die die spendierte Freizeit hervorgerufen hat, versteht der Trainer: „Unter anderen Voraussetzungen – das will ich gar nicht abstreiten – hätte ich einen Nachmittag und einen Vormittag frei gegeben. Aber wir müssen uns den Gegebenheiten anpassen."

Mehr war eben nicht drin, soll das heißen. „Das Maximale, was möglich war", beschreibt Kohfeldt den Umfang des Trainings. Schuld sind die unterschiedlichen Fitness-Zustände innerhalb der Mannschaft, aber auch mal wieder die vielen Verletzten.

Unerwartete Ausfälle im Team

„Wir haben in der Mannschaft ein heterogenes Verhältnis zur Belastung. Das müssen wir berücksichtigen", sagt Kohfeldt. Was übersetzt bedeutet, dass viele Spieler des Kaders einfach nicht voll belastbar sind und deshalb immer wieder kürzer treten mussten. Es sind die Langzeitauswirkungen der vielen Verletzungen aus der Hinrunde. Um die Spieler bei ihrer Rückkehr auf den Platz nicht zu überfordern und gleich wieder zu verletzten, werden sie langsam an die Trainingsintensität herangeführt. Was aber auch bedeutet, dass es dauert, bis sie komplett fit sind.

Weniger plausibel sind die erneuten Ausfälle innerhalb der Mannschaft. Pech allein kann es langsam nicht mehr sein, dass Werder immer wieder neue Verletzungen bekannt geben muss. Das war in der Hinserie so, jetzt scheint es sich fort zu setzen. „Das ist nur bedingt zu erklären„, sagt Kohfeldt und betont, die Mannschaft aufgrund der unterschiedlichen Fitnesszustände langsam in die Vorbereitung geführt zu haben. Dennoch sei es zu „unerwarteten Ausfällen“ gekommen. Etwa die von Veljkovic und Bargfrede.

Ende des Jahres hat Werder den dritten Mannschaftsarzt der vergangenen acht Monate vorgestellt. Einen Zusammenhang zwischen der medizinischer Abteilung und den vielen verletzten Profis hat der Klub jedoch stets bestritten. „Das gehört in solch einer Situation nun einmal leider dazu„, sagt Kohfeldt und nutzt die Symbolik, um alle auf die kommenden schweren Wochen und Monate einzuschwören: „Keiner von uns hat gesagt, dass es einfach wird. Ja, es gab Widrigkeiten und Probleme hier, aber mein Glaube daran, dass wir da unten herauskommen und ich einen Plan dafür habe hinter dem die Mannschaft steht, ist ungebrochen.“