Wollen gemeinsam die Wende schaffen und Werder in der Liga halten: Florian Kohfeldt und Frank Baumann. (nordphoto)

Es war schon sehr viel gesagt worden an diesem unschönen Abend in Leipzig, als Frank Baumann doch einmal kurz aus der Haut fuhr. Bis dahin war es oft darum gegangen, ob Werder nun mehr oder weniger chancenlos blieb in diesem Spiel gegen die größeren, schnelleren und besseren Spieler von RB Leipzig. Es ging auch in den Gesprächen mit Cheftrainer Florian Kohfeldt um irgendwelche Halbchancen, fast so, als ob man diese zu ganzen Torchancen addieren könnte und das dann automatisch ein Tor wäre. Auf dem Papier stand jedoch eine weitere Niederlage, diesmal ein 0:3, während der 90 Minuten war Werder zeitweise sogar auf Platz 18 abgerutscht, ehe der in Bremen aussortierte Fußball-Lehrer Alexander Nouri mit Hertha BSC dann doch dankenswerterweise sein erstes Spiel gewann und deshalb den SC Paderborn wieder ans Tabellenende beförderte.

Der Spieltag war damit mal wieder wie gemacht für alle Kritiker, die Werders Vereinsführung Tatenlosigkeit vorwerfen in der größten Krise der Vereinsgeschichte und der schlechtesten Saison aller Zeiten. Was er, der verantwortliche Sportchef Frank Baumann, denn den Kritikern überhaupt noch entgegnen könne, wurde er vom WESER-KURIER gefragt. Da wurde seine Stimme erstmals an diesem Abend etwas deutlicher, ohne aber an Souveränität zu verlieren. „Ich glaube nicht, dass wir tatenlos sind“, konterte Baumann, „aber wenn als einzige Tat eine Trainerentlassung gesehen wird, dann ist das dem nicht angemessen, was wir jeden Tag tun, um die Situation zu verbessern.“ Wenn ein Trainerwechsel wirklich das Einzige sei, wo Außenstehende sagen würden, „da werden sie jetzt tätig bei Werder und ansonsten drehen sie Däumchen, dann würde ich das nicht verstehen“.

„Wir sind überzeugt von Kohfeldt“

Baumann skizzierte ein Gesamtbild der Lage – so, wie sie aus Sicht der Geschäftsführung ist. Bei einem starken Gegner wie RB Leipzig habe man nicht viel mehr erwarten können, „da muss man die Kirche im Dorf lassen“, empfahl der Sportchef, der mit seinem Stab ursprünglich mal angetreten war, Werder dorthin zu führen, wie Leipzig erfolgreich besteht: im europäischen Fußball. Der stattdessen seit Monaten tosende Existenzkampf im Ligakeller führe natürlich dazu, „dass wir uns Gedanken machen, wie wir die Leistung der Mannschaft verbessern können“, versicherte der Manager, „und zwar dauerhaft und konstant. Wie wir bessere Ergebnisse erzielen.“ Der Trainer sei und bleibe ein wesentlicher Bestandteil bei der Lösung dieser Fragen. „Wir haben keine Situation, wo wir hier nur Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen und eine Nibelungentreue zu Florian Kohfeldt haben“, betonte Baumann, „es ist wirklich eine Überzeugung, dass Florian der richtige Trainer ist für diese Mannschaft und für diesen Verein – auch in dieser schwierigen Situation.“

Man werde und müsse bei Werder weiter daran arbeiten, „dass wir besseren Fußball spielen und uns mehr Chancen herausspielen“ und „auch defensiv besser stehen“, das werde in den nächsten Tagen und Wochen der Fokus sein. Das sind natürlich die Basics jedes professionell spielenden Fußballvereins. Gegen ein Team von Leipziger Format ist Werders Kader objektiv betrachtet dafür aber zu schwach (oder zu schlecht), jedoch klappte es selbst gegen Mannschaften nicht, die in der Theorie weit weniger fußballerische Möglichkeiten haben, etwa Paderborn, Augsburg oder Union.

Ein Klassenunterschied

Dieser Sichtweise stimmt auch Kohfeldt grundsätzlich zu. Über das Spiel in Leipzig ärgere er sich „nicht mal im Ansatz so sehr wie über das Spiel gegen Union oder das in Augsburg oder das gegen Hoffenheim“, erklärte Werders Trainer, „denn man darf nicht vergessen, gegen wen wir hier in Leipzig gespielt haben. Wir sind nicht untergegangen, das wäre ein dramatischer Rückstand gewesen.“ So ein 0:3 sei zwar auch kein Fortschritt, natürlich nicht, „aber dass wir in Leipzig verlieren können, das war uns schon am Anfang der Woche klar. Das darf aber nicht dazu führen, dass wir sagen: Jetzt haben wir keine Chance mehr.“

Damit zementierte Kohfeldt verbal das, was jeder auf dem Feld sehen konnte: einen Klassenunterschied zwischen Leipzig und Bremen, auch wenn beide – noch - in einer Liga spielen. Dass bei Außenstehenden Hoffnung und Glaube verloren gehen, das könne er „natürlich grundsätzlich verstehen“, betonte Werders Trainer, „aber ehrlich gesagt nicht nach dem Spiel in Leipzig. Egal in welcher Form wir sind, dieser Gegner ist stark. Auch wenn wir uns gewehrt haben, hatten wir realistisch keine Chance, dieses Spiel zu gewinnen.“

Kohfeldt nennt drei Gründe

Das bedeute aber nicht, dass man jetzt jedes Spiel verliere. Ganz ohne Häme kann man hier von erstklassiger Rhetorik sprechen, die aber irgendwie nicht optimal passt zu den zunehmend zweitklassigen Ergebnissen aus inzwischen vier Niederlagen in fünf Rückrundenspielen. Dass Werder an seinem Trainer festhält, wird bundesweit mit Erstaunen vernommen – ist aber die konsequente Fortführung des eingeschlagenen Weges. Im Moment, so wirkt es, geht es mehr um Vertrauen, als um Ergebnisse. Es geht um den festen Glauben an die Wende, wobei die Wende nach Lage der Dinge wohl nur noch der Relegationsplatz werden könnte.

Dieses außergewöhnliche Vertrauen führte auch Kohfeldt nach der erneuten Niederlage als Indiz dafür an, dass man es gemeinsam schaffen könne. Er meinte damit seine langjährige gute Beziehung zur Geschäftsführung um Frank Baumann und zu Aufsichtsrats-Chef Marco Bode, „die auch all das hier überdauern wird. Auch wenn vielleicht einer irgendwann Konsequenzen zu tragen hat, eint uns alle, dass Werder Bremen für uns wichtiger ist als einzelne Personen.“ Dass ihm die Geschäftsführung weiter vertraue, ist für Kohfeldt einer von drei Gründen, weshalb er weiter fest an eine Rettung in dieser Konstellation glaube. Wobei der Trainer betont: „Dabei geht es aber ausdrücklich nicht darum, dass wir uns so lange kennen, sondern dass wir deshalb sogar sehr viel früher darüber reden würden, wenn dieses Vertrauen nicht mehr da wäre, als wenn wir ein rein professionelles Verhältnis hätten. Ich spüre das Vertrauen absolut.“

Die beiden anderen Gründe seien das Gefühl, weiter sportliche Lösungen entwickeln zu können und das Vertrauen der Mannschaft. „Alle drei Faktoren sind im Moment so gegeben, dass ich davon überzeugt bin, dass wir das schaffen – und zwar auch in der Konstellation“, sagte Kohfeldt, „würde ich das nicht glauben, dann wäre ich hier falsch. Dann dürfte ich hier nicht Trainer sein.“

Baumann: „Wir sind gefordert“

Baumann erwartet vom Trainer, „dass er weiter die Situation so annimmt. Dass er weiter mit der Mannschaft arbeitet und ihr Handlungsoptionen aufzeigt, das tut er und das erlebe ich jeden Tag. Deshalb haben wir weiter die Überzeugung, dass Florian der richtige Trainer für uns ist“. Ob er befürchte, dass die Stimmung noch stärker kippen könne? „Wir müssen dafür sorgen, dass wir Ergebnisse liefern“, antwortete Baumann auf diese Frage, „dann wird die Stimmung nicht komplett kippen. Wir sind gefordert, bessere Leistungen und vor allem bessere Ergebnisse zu liefern.“ Er habe das Gefühl, dass die Mannschaft, die man ja nun härter anpacken wollte, „das kapiert hat und in den nächsten Wochen die Leistung zeigt, damit wir die notwendigen Punkte holen werden“.

In der Summe sind das ganz schön große Worte. Es geht um Gefühle und Vertrauen und um einen festen Glauben. Wenn man auf Platz 17 steht, kann das auch anders interpretiert werden. Die „Süddeutsche Zeitung“, in deren bundesweiter Strahlkraft sich Baumann und Kohfeldt vor dieser Saison noch liebend gerne sonnten, attestierte Werders Machern nach den Aussagen aus Leipzig „ein Königsklassenformat im Schönreden“. Es dürfte allen im Verein schwer fallen, das in ein Kompliment umzudeuten.