„Mein Anspruch bleibt: Ich will spielen“

Knapp vier Monate hat Milos Veljkovic gefehlt. Im vergangenen Juni war er mit einem Zehenbruch von der serbischen Nationalmannschaft nach Bremen zurückgekehrt, da die konservative Handlung nicht fruchtete, musste im Juli eine Operation her. Und seither brauchte der Innenverteidiger ebenso wie Werder vor allem eines: viel Geduld. Bis jetzt. Seite einigen Wochen ist Veljkovic wieder im Training, in den beiden vergangenen Bundesliga-Partien gegen Eintracht Frankfurt und Hertha BSC bildete er gemeinsam mit Christian Groß die Abwehrzentrale.

„Ich fühle mich fit und gut nach den zwei Spielen“, sagte Veljkovic am Dienstag in einer kleinen Medienrunde. „Das Spiel gegen Frankfurt war nicht ganz leicht, es war sehr intensiv. Jede Minute Spielzeit hilft mir jedoch. Aber ich bin auch kein junger Spieler mehr, der viel Zeit braucht.“ Überraschende Worte für einen erst 24-Jährigen, andererseits hat Veljkovic in seiner noch jungen Karriere bereits etliche Pflichtspiele absolviert und weiß, welches Niveau von ihm erwartet wird.

Angriffslustig in den Konkurrenzkampf

Diese Erfahrung sorgte auch dafür, dass er eine kleine angriffslustige Ansage an seine Konkurrenten schickte: „Mein Anspruch bleibt immer gleich, ich will immer spielen. Daran hat sich nichts geändert“, betonte er. Auch er weiß, dass im Normalfall Niklas Moisander als Abwehrchef gesetzt ist, den Platz daneben möchte aber er selbst trotz Neuzugang Ömer Toprak oder Rivalen wie Sebastian Langkamp und Christian Groß einnehmen.

Folglich arbeitet er nach eigener Aussage aktuell hart daran, dass er im Falle einer sich entspannenden Personalsituation nicht bald wieder aus der ersten Elf rutscht. „Ich schaue auf mich selbst und muss in jedem Training, jedem Spiel Gas geben“, sagte er. „Der Konkurrenzkampf ist gut, aber wir müssen vor allem miteinander arbeiten.“ Heißt: Trotz individueller Begehrlichkeiten steht an oberster Stelle noch immer der Erfolg der gesamten Mannschaft. Und der ist nach drei Unentschieden in Folge bekanntlich eher durchwachsen zuletzt ausgefallen. Deshalb soll nun am kommenden Sonnabend (Anpfiff: 18.30 Uhr) ein Sieg bei Bayer Leverkusen her - aber natürlich weiß auch Milos Veljkovic, dass da ein ganz hartes Stück Arbeit auf ihn und seine Kollegen zukommt. „Das ist ein Gegner, der sehr gute individuelle Qualität hat“, sagte er. „Sie sind vorne sehr gefährlich, wir müssen bereit sein.“