Max Kruse…

…zum Spielverlauf: „In der ersten Halbzeit haben wir gut ins Spiel gefunden, hätten auch vor der Roten Karte das eine oder andere Tor machen müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann komplett den Faden verloren. Wir waren ein Mann mehr und unser Anspruch ist, das besser auszuspielen. Aber wir haben es nicht gut zu Ende gespielt, haben die tiefen Läufe nicht gemacht und standen zu statisch. Am Ende zählt nur der Sieg, dementsprechend sind wir froh.“

Martin Harnik…

…zum Siegtreffer von Milot Rashica: „Ich wusste, dass Milot so etwas kann. Das war ein richtig geiler Moment.“

…zum Ausfall von Keeper Pavlenka: „Die Verletzung von Jiri war bitter, aber geschockt waren wir davon nicht. Für Jiri ist es gut, dass jetzt erstmal die Länderspielpause kommt. Er ist jetzt schon im Krankenhaus, glaube ich.“

…zu seinem Comeback im Werder-Trikot: „Es war mein erstes Spiel nach langer Zeit wieder für Werder, das war schon etwas Besonderes. Auf dem Weg zum Stadion war ich ein bisschen aufgeregt. Der Sieg war am Ende wegen der Chancen schon verdient.“

Davy Klaassen…

…zum Spiel: „Wir haben uns schwergetan. Das 1:1 und Jiris Verletzung waren schon ein Schock. Wir können sehr froh sein über die drei Punkte.“

…zum Saisonstart und dem, was noch möglich gewesen wäre: „Der Start in die Saison ist okay, aber wir hätten gegen Hannover gewinnen müssen. Gegen Frankfurt haben wir nach dem 1:0 unsere Chancen nicht genutzt, sonst wäre die Partie schon früher entschieden gewesen.“

Milot Rashica…

…zur Pavlenka-Verletzung: „Die Verletzung von Jiri war ein Schock, aber er ist ein starker Junge und wird zurückkommen. Mein Tor war für ihn, für die Fans und für meine Verwandten, die im Stadion waren.“

…zu seinem Treffer: „Ich habe Freistöße oft trainiert. Wir (Rashica und Kruse, Anm. d. Red.) haben das zusammen auf dem Platz besprochen, dass ich schieße, weil es eine Position für einen Rechtsfuß war.“

Frank Baumann:

„Wir konnten natürlich alle gut damit leben, dass es nach dem 1:0 durch den Videobeweis etwas länger gedauert hat. Es war gut, dass der VAR eingegriffen hat.“

Werder-Coach Florian Kohfeldt:

„Wir kamen mit dem Elf gegen Elf besser klar als in Überzahl. Eigentlich haben wir auch Lösungen für so eine Situation, aber über die Phase zwischen der 35. und 95. Minute wird noch zu sprechen sein. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr über den Sieg, das späte Tor war sehr emotional.“

Florian #Kohfeldt: "#Pavlenka ist im Krankenhaus und wird noch eine Nacht zur Beobachtung hier bleiben. Er war aber wieder bei Bewusstsein und ansprechbar. Es ist nichts gebrochen. Das ist die eine gute Nachricht." #Werder pic.twitter.com/HgDsYAXz1m — SV Werder Bremen (@werderbremen) September 1, 2018