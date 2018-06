Seit dem Aus von Ex-Cheftrainer Alexander Nouri im vergangenen Oktober ist Tim Borowski Assistent von Nachfolger Florian Kohfeldt. Der langjährige Werder-Profi musste nicht lange überlegen, ob er den Job als Co-Trainer der Profis annehmen sollte. „Ich habe sofort zugesagt, als Florian Kohfeldt mich fragte. Zu Werder ‚Nein‘ zu sagen, stand für mich nicht zur Debatte. Es war einfach eine außergewöhnliche sportliche Situation“, sagt Borowski im „Bild“-Interview.

Unter Kohfeldt (und seinen Assistenten Borowski und Thomas Horsch) schaffte Werder in der abgelaufenen Spielzeit den Klassenerhalt. Und was ist in der kommenden Saison drin? „Mein Wunsch ist Konstanz. Und unsere Idee von Fußball weiter zu verfolgen und zu verfeinern“, sagt Borowski. Schnell, belebend, mitreißend, zielstrebig – so soll der Werder-Fußball aussehen, den sich das Trainerteam vorstellt.

Seinen Chef beschreibt der 38-Jährige als „sehr klar strukturiert, empathisch. Wenn es notwendig ist, ist er auch mal knallhart.“ Für seine Aufgabe im Trainerteam der Profis habe Borowski, der zuvor Co-Trainer von Werders U17 war, viel von seinem langjährigen Trainer Thomas Schaaf mitnehmen können: „Taktische Finessen, Passqualität, Bewusstsein für den Beruf – er wollte, dass wir in jedem Training jedes Spiel gewinnen wollen. Dieses Bewusstsein hat uns von anderen Teams abgehoben“, sagt Borowski, der insgesamt 294 Pflichtspiele für die Werder-Profis absolvierte (47 Tore, 34 Vorlagen) und 2004 mit den Bremern das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal holte.

Das ganze Interview gibt es hier.