Bayern-Trainer Hansi Flick würde Werder Bremen in der Bundesliga vermissen, sagte er am Dienstagabend. (Nordphoto/gumzmedia)

Bevor er sich auf den sehr kurzen Weg zur improvisierten Meisterfeier machte, die paar Minuten die Weser hinab zum Bremer „Atlantic Grand Hotel“, schnappte sich Hansi Flick den unterlegenen Werder-Trainer Florian Kohfeldt zu einem kleinen Plausch. „Ich habe ihm gesagt, dass er eine klare Handschrift hat, die sehr sehr gut ist, wie ich finde“, erzählte der Bayern-Trainer, „das ist ein Fußball, den man sich auch gerne anschaut."

Während Flick gerade seine erste Deutsche Meisterschaft als Cheftrainer perfekt gemacht hatte, muss sein Bremer Gegenüber weiterhin um den Verbleib seiner Mannschaft in der Liga kämpfen. Dieses Kämpfen war auf dem Feld zuvor auch zu sehen gewesen. Die Bayern schafften diesmal kein Schützenfest wie beim 6:1-Sieg im Hinspiel im Dezember. Werder stand deutlich besser und drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, den letztlich ein wenig Pech und der überragende Nationaltorhüter Manuel Neuer verhinderten.

„Ich würde Werder vermissen“

Flick war entsprechend angetan von dieser Bremer Mannschaft, die sich in diesem Spiel nicht wie ein Absteiger präsentierte. „Klar, wenn man im Tabellenkeller steckt, dann ist es nicht immer so gut bestellt um das Selbstvertrauen einer Mannschaft“, sagte der Meistertrainer, „aber die Art und Weise, wie sie auch jetzt wieder gegen uns gespielt haben, war gut. Sie haben defensiv sehr gut gestanden, sie haben uns praktisch keine Räume gegeben und das gut gemacht.“ Werder habe obendrein „enorme Qualitäten nach vorne, sie haben Tempo in ihrer Mannschaft und sind auch fußballerisch sehr gut“. Als Beispiel nannte er eine typische Kohfeldt-Spezialität: „Alleine schon die Steil-Klatsch-Situationen, die sie immer wieder trainieren, die sind einfach gut.“

Flick kennt die Bundesliga im Grunde nur mit Werder Bremen. Schon bei seinen vier Meisterschaften als Bayernprofi in den 80er-Jahren traf er auf die Grün-Weißen, jetzt machte er seinen ersten Triumph als Cheftrainer im Weserstadion perfekt. Auf den drohenden Bremer Abstieg angesprochen, sagte Flick in seinem roten Meister-Shirt: „Ja, ich würde Werder in der Bundesliga vermissen. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es auch in der nächsten Saison noch eine Bundesliga mit Werder Bremen gibt.“