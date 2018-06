Per Mertesacker hilft immer. Das ist zumindest die Erfahrung, die Sandra Küntzel gemacht hat. Wann immer sie in Edinburgh von Bremen schwärmt und ihr Gegenüber bloß mit den Schultern zuckt, kommt der deutsche Fußballprofi ins Spiel. Mertesacker, der sein Geld in den vergangenen Jahren beim englischen Topklub Arsenal verdient hat, ist Kult bei den Briten.

"Big Fucking German" nennen sie ihn hier, und dass er vor seinem Wechsel nach London für ein paar Jahre bei Werder gespielt hat, das hat sich sogar bis ins schottische Edinburgh herumgesprochen. "Mertesacker, Werder, Bremen – da macht es dann klick bei den meisten", sagt die 34-Jährige. "Dann sind die Leute im Thema."

Vor zwei Jahren ist Sandra Küntzel ausgewandert, von Bremen nach Edinburgh, der mit 500.000 Einwohnern zweitgrößten Stadt Schottlands. "Es war immer mein Traum, mal in Schottland zu leben", sagt sie. "Ich war schon als Schülerin total schottenverrückt." Seit sie einen Roman gelesen hatte, der in den berühmten Highlands spielte. "Danach habe ich mich mehr und mehr mit dem Land beschäftigt", sagt Küntzel. Mit der Geschichte. Der Natur. Der Kultur. Küntzel ist dann trotzdem noch eine ganze Weile in Bremen geblieben, hat 16 Jahre lang als Rechtsanwaltsfachangestellte gearbeitet – und mit Anfang 30 dann den großen Schritt gewagt.

Bereut hat sie den nie. Im Gegenteil. Sandra Küntzel fühlt sich pudelwohl im Osten Schottlands. Warum? "Weil hier alles noch ein bisschen sozialer ist als in Deutschland", sagt sie. "Die Menschen hier sind freundlicher, offener. Und die Landschaften sind der Wahnsinn."

Kuriose Deutschland-Reise

Nur der schottische Fußball, der kann mit dem deutschen einfach nicht mithalten. Lebenslang Grün-Weiß, das ist für Küntzel mehr als ein Motto. Werder ist ihr Verein, ihre Leidenschaft, und weil sie diese am liebsten mit anderen teilt, hat sie sich gleich nach ihrem Umzug 2016 dem Fanklub "Schottisches Werder" angeschlossen. Chris Cadman hatte den Fanklub 2010 gegründet, nach einer kuriosen Deutschland-Reise.

Cadman und ein paar Freunde hatten sich damals von Falkirk, einer Kleinstadt zwischen Edinburgh und Glasgow, auf den Weg nach Deutschland gemacht, um ein Spiel von Borussia Dortmund anzuschauen. Das Spiel fiel jedoch aus, und so kauften sich die Schotten kurzfristig ein paar Tickets für ein Spiel zwischen Düsseldorf und Werder.

"Vor Ort haben sie sich dann so gut mit den Bremer Fans verstanden, dass daraus eine Freundschaft entstanden ist und die Schotten einen Fanklub gegründet haben. Sie sind dann immer wieder nach Bremen gereist, um sich ein Spiel von Werder anzusehen", sagt Sandra Küntzel. "Bei einem der Besuche habe ich die Leute dann kennengelernt." Und klar: Werder, Schottland, Sandra Küntzel – das passte.

Den Wirt im Pub "erfolgreich bremisiert"

Werders Spiele guckt sie also weiterhin in grün-weißer Gesellschaft. Meist trifft sich ein Großteil der rund 50 Klubmitglieder in einem Pub an der Easter Road in Edinburgh, dort, wo der schottische Traditionsverein Hibernian zu Hause ist. Dessen Vereinsfarben sind passenderweise auch Grün und Weiß, "deshalb bekommen wir da keine Probleme", sagt Sandra Küntzel und lacht. "Über dem Tresen hängen jetzt sogar ein Schal und ein Wimpel von Werder. Wir haben den Wirt also erfolgreich bremisiert."

Dass sie es nun nicht mehr so oft ins Weserstadion schafft wie früher, erst recht, seit Ryanair die Direktverbindung zwischen Edinburgh und Bremen gestrichen hat, ärgert sie nur noch ganz gelegentlich. "Natürlich vermisse ich die Stimmung im Weserstadion ein bisschen", sagt Sandra Küntzel, "aber ich habe mein soziales Umfeld jetzt in Schottland. Außerdem sind viele meiner Freunde inzwischen auch zu Werder-Fans geworden." Und wenn sie denen von Bremen erzählt, dann muss sie auch nicht mehr mit Per Mertesacker kommen.