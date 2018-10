Unter dem Motto „MertesHomecoming“ ist am Sonnabend die große Karriere von Per Mertesacker zu Ende gegangen. In Hannover, wo einst alles begann, schnürte „The Big fucking German" noch einmal seine Fußballschuhe. Mit dabei: Freunde, ehemalige Wegbegleiter – und rund 40.000 Zuschauer, die gekommen waren, um dem mittlerweile 34-Jährigen einen gebührenden Abschied zu bescheren.

Auch die Absagen von einigen Stars wie Petr Cech, Mesut Özil oder Lukas Podolski taten der guten Stimmung in Hannover keinen Abbruch. Das Aufgebot im Team „Mertes 96-Freunde“ und im Team „Pers Weltauswahl“ konnte sich trotzdem sehen lassen. Besonders aus Bremer Sicht gab es einige bekannte Gesichter zu sehen. So standen unter anderem Tim Wiese, Naldo, Frank Baumann, Max Kruse, Ivan Klasnic, Torsten Frings, Daniel Jensen, Claudio Pizarro, Peter Niemeyer und Tim Borowski im Aufgebot der Weltauswahl, die von Trainerlegende Arsene Wenger betreut wurde.

Der erste Treffer beim 10:9-Sieg der Weltauswahl war dann auch direkt eine Ko-Produktion ehemaliger Werderaner. Jensen chipte den Ball an die Latte und Klasnic drückte den Abpraller ins leere Tor (6.). Kruse und Pizarro konnten sich ebenfalls noch in die Torschützenliste eintragen. Selbst Wiese durfte jubeln, nachdem er einen Elfmeter humorlos in den rechten Winkel gejagt hatte. Für den am meisten gefeierten Treffer sorgte aber natürlich Mertesacker selbst. Nachdem er in der ersten Halbzeit im Trikot der 96-Freunde noch glücklos blieb, vollendete der 34-Jährige wenige Sekunden nach Beginn des zweiten Durchgangs per Lupfer für die Weltauswahl. Es sollte sein einziges Tor bleiben.

Emotionaler Abschied kurz vor Schluss

In der 89. Minute war es dann soweit: Unter Standing Ovations verließ Per Mertesacker den Rasen, um eine letzte Ehrenrunde durchs weite Rund zu drehen. Momente, in denen „the Big fucking German“ noch einmal große Emotionen zeigte. Immer wieder klatschte er in Richtung der Zuschauer, bedankte sich und ließ seinen Tränen freien Lauf. Zum Abschluss ging es für Mertesacker in die ominöse Eistonne, die durch sein legendäres Interview nach Deutschlands WM-Achtelfinale gegen Algerien Berühmtheit erlangt hatte.

Unter Tränen richtete Mertesacker anschließend noch Worte des Dankes an seine Familie, seine Begleiter, die Fans - aber auch gezielt an die Werder-Familie. „Wenn man schaut, wer alles von Werder Bremen gekommen ist, Hut ab, das sagt alles über die Werderaner“, sagte Mertesacker. Auch für die Stars, die kurzfristig für „MertesHomecoming“ abgesagt hatten, hatte er noch eine Botschaft: „Die, die nicht gekommen sind, haben Hannover auch nicht verdient - ganz einfach.“

Bereits vor der Partie war Mertesacker vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil mit der Niedersächsischen Sportmedaille ausgezeichnet worden. „Wenn diese Medaille einer verdient hat, dann Per Mertesacker“, sagte Weil. „Er hat nicht nur auf, sondern auch neben dem Fußballplatz Außergewöhnliches geleistet.“