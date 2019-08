Die erste Hürde ist genommen, der SV Atlas Delmenhorst im DFB-Pokal ausgeschaltet worden. Nun stellt sich die spannende Frage, auf wen Werder in der zweiten Runde des Wettbewerbs trifft. Die Antwort darauf gibt es am kommenden Sonntag, 18. August ab 18 Uhr, wenn in der „Sportschau“ der ARD die Paarungen ausgelost werden.

Die Ziehung der Partien findet abermals im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt, als Losfee ist dieses Mal der frühere Nationalspieler Christoph Metzelder im Einsatz. Als Ziehungsleiter fungiert Stefan Kuntz, Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft. Die Moderation übernimmt Alexander Bommes. Insgesamt 32 Mannschaften sind im Lostopf vertreten, ausgetragen werden die Spiele der zweiten Runde am 29. und 30. Oktober. Die beiden Sender ARD und Sport1 werden jeweils eine Begegnung im Free-TV übertragen, alle anderen Duelle zeigt zusätzlich der Pay-TV-Sender Sky.