Der WESER-KURIER schrieb am 8. Juli 1964:

Wahrscheinlich hat Dieter Meyer zum letzten Mal für den SV Werder gespielt. Der Bundesligaverein ist bereit, einem Wunsch von Bergedorf 85 nachzukommen und den Mittelstürmer, der zuletzt auch mehrmals Linksaußen war, für den Regionalligaverein freizugeben, von dem er vor zwei Jahren nach Bremen übersiedelte. Verhandlungen zwischen Werder und Bergedorf stehen vor dem Abschluß. Der Bremer Verein bezeichnet seine Forderungen als bescheiden und angemessen. Dieter Meyer leistet zur Zeit seinen Wehrdienst ab und möchte sehr gern wieder für seinen alten Verein spielen.

Inzwischen wurde festgelegt, daß die Bremer Mannschaft unter Leitung des ersten Vorsitzenden Alfred Ries mit 14 Spielern nach New York fliegen wird, um gegen den Sieger der zweiten Gruppe des internationalen Turniers und, im Falle eines Sieges, gegen den Gewinner des letzten Jahres, Dukla Prag, anzutreten. Der Expedition gehören außerdem der Trainer, der Masseur und der Geschäftsführer an. Die Reise beginnt am 27. Juli in Amsterdam. Zwei Tage vorher trägt die Bremer Elf ein Freundschaftsspiel in Mönchengladbach aus.

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier (bei iOS den Link länger gedrückt halten).