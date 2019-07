Ganz oder gar nicht: Johan Micoud ist als Präsident des AS Cannes zurückgetreten. Drei Jahre hatte er seinen Heimat-Klub als Boss geführt, zuletzt lief es allerdings nicht mehr reibungslos. „Die Bedingungen, um weiter zu machen, wurden nicht mehr erfüllt,„, begründete Micoud gegenüber der französischen Zeitung “L'equipe„ seinen Rücktritt. Der 46-Jährige gibt an, dass „da ein gewisser innerer Widerstand“ im Klub geherrscht habe.

In seiner Amtszeit war Cannes von der 5. in die 3. Liga aufgestiegen. Micoud hatte mit einem Partner zusammen mehrere Geldgeber gefunden, und den Klub auf eine gute wirtschaftliche Basis gestellt. Das nächstes Ziel, in die 2. Liga aufzusteigen, wird Cannes nun allerdings ohne seinen Präsidenten angehen müssen.

Laut Micoud wurden gewisse „Bedingungen nicht mehr erfüllt", deshalb habe er sein Amt niedergelegt. „Ich bin jemand, der die Dinge zu hundert Prozent macht", wird Micoud zitiert. Das ist nun offenbar nicht mehr möglich. In Zukunft wolle er sich anderen Projekten widmen, um „seinen Horizont" zu erweitern. Neben dem Amt des Präsidenten arbeitet Micoud als Experte für das französische Fernsehen und als Winzer.