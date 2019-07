Popstars sind ja eher nicht an gängige Etiketten gebunden, entsprechend freigeistig war die Botschaft, die Jan Delay über seinen Twitter-Account absetzte: „das finde ich scheisse!!!!!!!!!!" Delay bezog sich in seinem Tweet auf Werders gerade verlängerten Vertrag mit Hauptsponsor Wiesenhof. Rund 264.000 Menschen folgen Delay, er ist ein bundesweit bekannter Musiker, die Nachricht hatte also eine gewisse Schlagkraft.

das finde ich scheisse!!!!!!!!!! — wohninvest jani (@jan_delay) July 22, 2019

Seit 2012 prangt der Wiesenhof-Schriftzug auf den Bremer Trikots. Gerade wurde das Engagement vorzeitig bis 2022 verlängert. Viele Sympathisanten haben sich daran gewöhnt, dass der Geflügelfleisch-Produzent prominentester Partner Werders ist. Für andere bleibt das Unternehmen aus Visbek Feindbild – Delay gehört zweifelsfrei dazu. Ein wenig pikant ist in dem Zusammenhang, dass Delay Werder-Botschafter ist, also für den Klub in offizieller Mission unterwegs ist, wenn es gilt, soziales Engagement in grün-weiß zu zeigen.

Bei Werder sehen sie den Wortbeitrag des Klub-Botschafters Delay ziemlich entspannt. Er habe eben seine eigene Meinung zur Massentierhaltung, das müssen und können sie im Verein aushalten. Und gemeinsame Projekte würde es weiterhin geben, alles gut also.

Es hält sich in etwa die Waage, was es an Reaktionen zum verlängerten Vertrag mit Wiesenhof in den sozialen Netzwerken zu lesen gibt. Kritiker beklagen den Umgang mit den Tieren und kündigen an, weiterhin kein Trikot zu kaufen. Andere sehen in dem Sponsoring schlicht eine Notwendigkeit. Und verweisen auf andere Klubs, die Verträge mit Energiekonzernen oder Automobilherstellern geschlossen haben, die ebenfalls über kein blütenweißes Image verfügen.

Zwischen zehn und 15 Prozent mehr Geld

Bei Werder sind sie sich der Ambivalenz des Vertrags durchaus bewusst. Das viele Geld auf der einen, die Kritik am Unternehmen auf der anderen Seite. Deshalb war die Verlängerung keinesfalls ein Selbstläufer. Sowohl der Klub als auch der Vermarkter Infront haben in den vergangenen Monaten den Markt sondiert und geprüft, ob es andere Interessenten gibt.

In den noch laufenden Vertrag mit Wiesenhof war ein Verhandlungsfenster über eine Verlängerung eingebaut. Bis zum 30. Juni 2019, ein Jahr vor Ablauf des gültigen Vertrags, war es geöffnet. Eine Einigung über den neuen Kontrakt gab es jedoch schon früher. Im April und Mai liefen die Gespräche, und es hat sich angeblich sehr schnell eine mögliche Einigung abgezeichnet. Was aus Sicht Werders daran lag, dass Wiesenhof als Gegenleistung zwischen zehn und 15 Prozent mehr Geld bezahlt, als es im bis 2020 laufenden Vertrag verankert ist. Über acht Millionen Euro pro Jahr sollen es danach sein. Ohne diese Erhöhung, heißt es, hätte Werder sich aktiver im Markt nach einem alternativen Sponsor umgeschaut.

Es ist jedoch eine Größenordnung, die nicht mehr viele Unternehmen zu zahlen bereit sind. Große Auswahl dürfte es für Werder nicht geben haben. Mit Wiesenhof sei außerdem eine Partnerschaft entstanden, die über die eines normalen Sponsors hinausgeht. Bei Claudio Pizarros Rückkehr 2015 beteiligte sich das Unternehmen finanziell. Auf Trikots haben sie auf ihre angestammte Logo-Farbe verzichtet. Nicht zuletzt verweisen sie im Klub darauf, dass es ein regionales Unternehmen ist und kein internationaler Konzern. Ein Unternehmen aus dem Werder-Land, das Arbeitsplätze schafft und sichert.