Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Dem Reiz des DFB-Pokals kann sich niemand mehr entziehen, nicht die Klubs, nicht die Profis und erst recht nicht die Fans. Man kann sich das heute kaum mehr vorstellen, aber es gab Zeiten, da war der Stellenwert des DFB-Pokals überschaubar. Aber spätestens seitdem Berlin nach englischem Vorbild eine Art deutsches Wembley geworden ist, hat der DFB-Pokal an Renommee gewonnen. Außerdem gilt er als kürzester Weg nach Europa, sechs Siege sind dafür notwendig.

Geldquelle DFB-Pokal:

Auch finanziell ist der Wettbewerb attraktiv. Das ganz große Geld gibt es zwar erst ab dem Viertelfinale, „da wird es richtig spannend“, sagt Werder-Sportchef Frank Baumann. Und wenn man es tatsächlich bis nach Berlin geschafft hat, sind über fünf Millionen Euro in der Kasse. Für den DFB-Pokalsieger gibt es noch einmal rund 4,5 Millionen Euro zusätzlich, der unterlegene Finalist darf sich mit 3,5 Millionen Euro trösten. Dazu kommen noch Erlöse aus möglichen Heimspielen auf dem Weg dorthin. Im Einzelnen schüttet der DFB folgende Prämien aus: 1. Runde 166 000 Euro; 2. Runde 332 000 Euro; 3. Runde 664 000 Euro; Viertelfinale 1,33 Mio. Euro; Halbfinale 2,66 Mio.

Pause für den Videobeweis:

In der Bundesliga höchst umstritten, im DFB-Pokal in den ersten drei Runden gar kein Thema: der Videobeweis. Erst ab dem Viertelfinale kommt der Videobeweis zum Einsatz, in den Runden davor ist der technische Aufwand nicht zu bewältigen. In der ersten Runde beispielsweise gibt es 32 Spiele, die unter anderem auf Sportplätzen in Dassendorf, Linx, Erndtebrück oder Drochtersen stattfinden.

Nächste Auslosung:

Da bis Montagabend Erstrunden-Spiele angesetzt sind, findet an diesem Wochenende noch keine Auslosung statt. Die Partien für die zweite Runde werden am Sonntag drauf, am 26. August, um 18 Uhr in der ARD-Sportschau ausgelost.