Pokalatmosphäre im Weserstadion. (nordphoto)

Der 3:2-Pokalsieg gegen Borussia Dortmund war für Werder nicht nur Balsam auf die geschundene Seele: Auch finanziell hilft der sportliche Erfolg dem Verein. Für das Erreichen des Viertelfinals, das am 3. und 4. März ausgespielt wird, kann Sportchef Frank Baumann eine Prämie von etwa 1,4 Millionen Euro einplanen. Dazu kommen die Zuschauereinnahmen, die in jeder Runde zwischen beiden Vereinen gleichmäßig aufgeteilt werden. „Es ist bekannt, was man im Pokal-Viertelfinale vielleicht noch verdienen kann. Das hängt natürlich auch davon ab, welches Los wir bekommen. Ich habe aber kein Wunschlos“, sagte Baumann. Sollten die Bremer das Halbfinale erreichen, garantiert der DFB eine weitere Prämie in Höhe von 2,8 Millionen Euro.

Welches Team Werder dafür schlagen muss, wird am kommenden Sonntag ab 18 Uhr in der ARD-Sportschau ausgelost. Die ARD zeigte auch schon Werders Spiel gegen Dortmund live und konnte sich am Dienstagabend über ein gutes Ergebnis freuen, denn rund 7,5 Millionen Zuschauer verfolgten den Pokalkrimi. Dies entsprach einem Marktanteil von 25,8 Prozent - eine große Bühne also für Werder. „Vom Prestige her war es ein Spiel, auf das viele geschaut haben. Wir haben uns von einer sehr guten Seite präsentiert“, betonte Baumann. „Wir wissen, dass wir gerade im Pokal über uns hinauswachsen. Es ist ein sehr wichtiger Wettbewerb für uns.“