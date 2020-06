Der Abschied von Milot Rashica rückt immer näher. (nordphoto)

Es ist im Grunde nicht einmal mehr ein offenes Geheimnis gewesen. Dass Milot Rashica in der neuen Saison nicht mehr für Werder spielen wird, ist schon lange klar. Bereits im April berichtete der WESER-KURIER darüber, dass es den 23-Jährigen zu RB Leipzig zieht. Eine offizielle Bestätigung blieb aus, aber auch bei Werder ist man sich längst sicher, dass es zu einer Trennung kommen wird. Das verdeutlichten auch die Worte von Sportchef Frank Baumann, dem ab Freitag - gewollt oder ungewollt - folgende Formulieren herausrutschte: „Er hat ein großes Interesse daran, dass er sich hier positiv verabschiedet und die Werder-Fans ihn positiv in Erinnerung haben.“

Nun könnte es für Milot Rashica ein recht stiller Abschied werden. Aufgrund einer Fußverletzung ist sein Einsatz gegen den 1. FC Köln fraglich, ob er durch das Erreichen der Relegation Zeit gewinnen würde, steht ebenfalls in den Sternen. Rein sportlich war der Offensivspieler aber ohnehin zuletzt abgetaucht, in Mainz gab es dafür die Quittung mit einem Platz auf der Bank. Ist da einer mit dem Kopf also schon länger nicht mehr in Bremen? „Wir waren in den letzten Wochen im Austausch“, sagte Frank Baumann. „Mein Gefühl ist, dass ihn seine Leistung der vergangenen Wochen mehr beschäftigt und dass er der Mannschaft nicht so helfen konnte. Das wurmt ihn, beschäftigt ihn und lässt ihn auch ein Stück weit zweifeln.“

Keine Gespräche vor Köln-Spiel

Die Reservistenrolle will Werders Sportchef dennoch nicht als Bestrafung verstanden wissen. Im Gegenteil. Er glaubt weiter an die Qualität des kosovarischen Nationalspielers. „Es ist wichtig, dass er auch jetzt seine Unterstützung bekommt. Er hat sich in vielen Spielen defensiv stark engagiert und dadurch nicht mehr die Kraft und Konzentration gehabt, um seine offensiven Stärken auszuspielen“, sagte Baumann. „Aber deswegen werde ich ihn auch bis zum letzten Tag in Schutz nehmen.“

Dieser könnte nun unmittelbar bevorstehen. „Milot hat durch seine Leistungen, die er lange Zeit gezeigt hat, das Interesse anderer Klubs geweckt“, sagte Baumann. „Dass auch er irgendwann den nächsten Schritt machen möchte, ist grundsätzlich absolut in Ordnung.“ Bis jedoch ein Wechsel endgültig vollzogen wird, kann es noch etwas dauern. Frank Baumann jedenfalls spielt diesbezüglich noch auf Zeit: „Wenn ein Konkurrent konkretes Interesse hat, müssen wir uns zusammensetzen und eine Lösung finden“, sagte er. „Vor dem Spiel gegen Köln wird es aber verständlicherweise keine Gespräche in diese Richtung geben.“