Florian Kohfeldt glaubt weiter fest an Milot Rashica.

Er wollte im Sommer weg - und musste bleiben. Dann wollte er im Winter weg - und ist immer noch da: Milot Rashica und der Transfermarkt, dieses Verhältnis darf mittlerweile getrost als vorbelastet beschrieben werden. Ein Spieler, der in seiner Karriere längst einen Schritt weiter sein wollte, steht nun weiterhin für Werder Bremen auf dem Platz. Was die Frage aufwirft: Was ist von so einem Spieler noch zu erwarten? Jede Menge, sagt Werder-Trainer Florian Kohfeldt und gibt in Sachen Rashica ein bemerkenswertes Versprechen ab.

„In diesem Fall lasse ich den Konjunktiv mal bewusst weg“, sagte Kohfeldt, um dann zwei Sätze folgen zu lassen, die dem Spieler Milot Rashica nach all den Querelen in den vergangenen Monaten den Rücken stärken sollen, ihn aber natürlich auch unter Druck setzen. „Milot wird eine hervorragende Rückrunde spielen. Da bin ich mir ganz sicher“, sagte Kohfeldt.

Gemessen an den jüngsten Auftritten Rashicas ist die Prognose des Trainers nachvollziehbar. Nach überstandener Oberschenkelverletzung sorgte der 24-Jährige während seiner Kurzeinsätze gegen Gladbach, Hertha BSC und zuletzt Schalke 04 für frischen Wind auf dem Platz, hatte Chancen und bereitete einen Treffer vor. Kurz: Rashica wirkte nicht wie ein lustloser Profi, der womöglich beleidigt ist, weil sich noch immer kein passender neuer Verein für ihn hat finden lassen. Im Sommer war der Wechsel des kosovarischen Nationalspielers zu Bayer 04 Leverkusen erst in allerletzter Sekunde geplatzt, nachdem Rashica seinen Vertrag schon unterschrieben und im Hotel in Leverkusen nur noch auf die formale Abwicklung des Geschäfts gewartet hatte. Danach galt es lange als offenes Geheimnis, dass der Spieler dann eben im Winter weiterziehen würde - wohin auch immer.

Nachdem klar war, dass auch daraus nichts wird, sagte Kohfeldt: „Es ist jetzt eine vollkommen andere Situation als im Sommer. Damals war es kurz vor knapp, und es gab einen ganz anderen Vorlauf.“ Jetzt, so glaubt es der Trainer, „hatte Milot viel weniger die Erwartungshaltung, dass er den Verein verlassen möchte“. Ein passendes Angebot hätte der Spieler aber sicher auch nicht ausgeschlagen.

Nun also weiterhin Werder, das mehr denn je auf Tore des schnellen Flügelstürmers angewiesen ist. „Sportlich betrachtet bin ich extrem froh, dass Milot hier ist“, betonte Kohfeldt und sprach von einem Spieler, der „ganz klar im Kopf“ und „körperlich in einem sehr guten Zustand“ sei. Nach dieser Feststellung war es dann nicht mehr weit bis zum eingangs erwähnten Versprechen einer „hervorragenden Rückrunde“. Rashica dürfte allein schon aus Eigennutz dafür sorgen wollen. Schließlich erhöhen Tore und Vorlagen definitiv die Wahrscheinlichkeit, dass es im Sommer 2021 endlich mit einem Transfer klappt.