Johan Mina wird am 7. Januar in Bremen erwartet (nordphoto)

Seit er im Sommer nach Bremen kam, hat Johan Mina noch kein Spiel für Werder bestritten. Für die U23 hat das Offensivtalent aus Ecuador keine Spielberechtigung, für die Profis ist der 18-Jährige noch nicht reif genug. Die U20-Südamerikameisterschaft im Februar wäre also eine willkommene Gelegenheit gewesen, damit Mina mal wieder in Pflichtspielen aufläuft, doch das Turnier wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Mina war bereits nach Ecuador gereist und hatte mit der U20-Nationalmannschaft immerhin zwei Testspiele bestritten, nun kehrt er früher als geplant nach Bremen zurück. „Am 7. Januar wird er in Bremen landen“, sagt Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball und Scouting.

Nach seiner Ankunft muss Mina sich erst einmal für fünf Tage in Quarantäne begeben. Sofern der Corona-Test dann negativ ausfällt, steigt er anschließend ins Training von Werders U23 ein. „Die U23 beginnt am 11. Januar wieder mit dem Training. Johan wird also nur ein paar Tage verpassen“, sagt Fritz. Werders Plan sieht vor, dass Mina, der sich durch starke Leistungen in den Junioren-Nationalteams für die Bremer empfohlen hat, weiterhin behutsam aufgebaut wird, um dann in der kommenden Saison eine echte Alternative für den Profi-Kader zu sein.