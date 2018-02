Dieses Derby wird besonders wichtig. Sechs Punkte trennen den HSV mittlerweile von einem Nichtabstiegsplatz, bei einer Niederlage gegen den Erzrivalen aus Bremen könnten es sogar neun werden. Nach dem Willen von Aaron Hunt soll es dazu nicht kommen. „Das Derby kommt zur richtigen Zeit. Wir haben die Chance, einiges geradezurücken“, sagte Hunt.

Der langjährige Werder-Profi will dabei auf keinen Fall Rücksicht auf seinen ehemaligen Verein nehmen. Das Derby habe immer eine besondere Brisanz, „für mich natürlich einen Tick mehr mehr“, so Hunt, der auf Seiten beider Klubs auflief. Angst vor dem Hexenkessel Weserstadion hat der Offensivspieler dennoch nicht. „Mir egal, ob die Werderfans pfeifen. Ich fahre nach Bremen, um mit einer Mannschaft das Spiel zu gewinnen“, so Hunt. Dabei kommt dem HSV nach Ansicht von Hunt zugute, dass sich die Mannschaft mittlerweile mit dem Abstiegskampf auskennt. Natürliche sei die Angst vor der Zweitklassigkeit in den Köpfen der Spieler, „aber wir kennen das aus den letzten Jahren. Keiner ist hierher gekommen und dachte, wir spielen ums internationale Geschäft“.