Zumindest die Bremer Fans sind vollzählig, sogar überzählig. 8500 sollen es am Sonnabend im Dortmunder Stadion sein, 1000 mehr als das offiziell zugeteilte Kontingent es vorsieht. Die Unterstützung ist Werder also gewiss, auch wenn die Aussichten auf einen Sieg in Dortmund nach all den personellen Rückschlägen nicht gerade die besten sind.

Seinen Prognosen, wie denn der Kader gegen Dortmund bestückt sein wird, stellte Florian Kohfeldt nach langer Zeit mal wieder das Wort „positiv„ voran. Es gebe gute Meldungen, sagte der Trainer, „Milot Rashica hat überhaupt keine Probleme mehr gehabt diese Woche“. Und mit Sebastian Langkamp und Milos Veljkovic kehren zwei Innenverteidiger zurück in den Kader. Maximilan Eggestein traue er komplette 90 Minuten zu, und Philipp Bargfrede zwar keinen Platz in der Startelf, mit 35 oder gar 40 Minuten aber mehr Spielzeit als gegen Leipzig.

Es wäre aber keine echte Werder-Woche, gäbe es nicht auch einen Rückschlag zu verkünden. Ömer Toprak, vergangene Woche noch positives Beispiel in Puncto Genesungsverlauf, fällt definitiv aus. 30 Minuten würde ihm Kohfeldt bei seinem Ex-Klub schon irgendwie zutrauen, nach personellem Risiko steht dem Trainer aktuell aber nicht der Sinn. Deshalb „werden wir ihn so vorbereiten, dass er gegen Frankfurt in der Lage sein wird, 90 Minuten spielen zu können".

Das vergangene Wochenende, an dem zuerst der Kreuzband- und Meniskusriss Niclas Füllkrugs verkraftet werden musste und anschließend ein nahezu chancenloses 0:3 gegen Leipzig, scheinen Mannschaft, Trainerstab und Manager gut verdaut zu haben. Jeder Rückschlag lasse sein Team enger zusammenrücken, sagt Kohfeldt. Mit dieser Jetzt-erst-Recht-Stimmung lässt sich ganz gut arbeiten.

Szenen aus dem Sieg im Achtelfinale des Pokals bei Borussia Dortmund Anfang Februar werden jedenfalls nicht benötigt als zusätzliche Motivation. „Andere Saison, anderer Wettbewerb", begründet Kohfeldt zum einen. Zum anderen sei bei einem Gegner der Klasse Dortmunds ohnehin jedem Spieler klar, was er zu leisten habe, um gewinnen zu können: „120 Prozent Qualität und Laufbereitschaft." Sind sie dazu bereit, dann, aber nur dann, „können wir gewinnen".

Es dürfte kein anderes Spiel in den knapp zwei Jahren unter Kohfeldt als Trainer gegeben haben, in dem Werder ähnlich klar unterlegen war wie gegen Leipzig. In der individuellen Qualität werden die Bremer dem BVB ähnlich deutlich unterlegen sein, dass wissen sie selbst genau. Es kann also nur über die Mentalität gehen, über den Willen zum Sieg, den Willen, Widerstände zu brechen.

Dass die Bremer Anhänger dann trotz Niederlagen hinter der Mannschaft stehen, haben sie nach dem Abpfiff beim 0:3 gegen RB gezeigt, als sie stehenden Applaus spendierten. Eine Demonstration, die verpflichtet, wie der Trainer sagt. „Kein Bremer, kein Fan würde akzeptieren, wenn wir jetzt schon Ende September sagen: Okay, es läuft viel gegen uns, diese Saison klappt es nicht, Leute. Sorry, wir wollen uns ins Ziel retten."

Dem ist nicht so. Die Qualifikation zur Europa League wurde als Saisonziel nicht einkassiert, nach Ausreden gesucht oder rumgeheult ob der vielen Verletzten hat auch niemand. „Die Leute nehmen sehr wohl wahr, dass da eine Mannschaft ist, die sich mit allem, was sie hat, dagegen wehrt, dass die Saison in eine falsche Richtung läuft", sagt der Trainer. So können Punkte eingefahren werden gegen übermächtig scheinende Gegner. Und irgendwann kommen dann ja auch die Verletzten nach und nach zurück.

Trotzdem bleiben natürlich Fragezeichen. Die Tore nach Standards, beispielsweise, die Werder immer wieder schluckt. Der Trainer sagt, man werde es trainieren, auf Fehler hinweisen und ansprechen. Und wer soll die Tore schießen? Yuya Osako und Niclas Füllkrug haben zusammen fünf der insgesamt acht Treffer erzielt, beide fallen aus. Kohfeldt zählt Rashica, Sargent, Bittencourt und beide Eggesteins auf, auch Klaassen. „Positiv formuliert, sind wir in vielen Dinge nicht ausrechenbar, weil viele Spieler Tore schießen können.„ Und überhaupt: „So lange ich hier bin, war es nie unser Problem, Tore zu schießen.“

Eines könne er definitiv versprechen, sagt Kohfeldt: „Jeder Werder-Fan wird eine Mannschaft sehen, die sich mit allem, was sie hat, wehrt. Wir fahren mit dem Willen und dem Glauben nach Dortmund, dort zu gewinnen."

Zur Sache

Beste Perspektiven – Kohfeldt über die Zukunft der Jung-Profis

Plötzlich sind sie wichtig – für einige Nachwuchsprofis ist die Serie der Verletzten eine Chance. Benjamin Goller hat sie genutzt, er ist für Florian Kohfeldt auch in Dortmund ein Kandidat für die Startelf: „Bennys Entwicklung finde ich nicht so überraschend. Höchstens die Geschwindigkeit der Entwicklung."

Luc Ihorst, der gegen Leipzig zehn Minuten zum Einsatz kam, bleibt zunächst bei der U23 und soll dort Spielpraxis sammeln. „Luc wird punktuell bei uns mittrainieren und kann auch mal ein Kaderkandidat sein."

Beste Perspektiven hat Ilia Gruev. „Ihm würde ich würde ich sofort und jederzeit ein Bundesligaspiel zutrauen.„ Geplant ist, dass Gruev in der kommenden Saison seine Chance bekommt. Große Stücke hält Kohfeldt auch auf Simon Straudi. Aufgrund seiner Verletzungshistorie bleibt er jedoch eher in der U23. „Simon braucht einen Rhythmus.“ Er trainiert aber weiter bei den Profis mit.

Nicht vergessen werden soll David Philipp, der noch nicht so in der Öffentlichkeit stand. „David hat in den letzten Wochen sehr gute Leistungen in der U23 gebracht. Er ist auf einem sehr guten Weg und gehört zu unserer Trainingsgruppe", sagt Kohfeldt.