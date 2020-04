Unter strengen Auflagen ist bei Werder im Moment nur Training in kleinen Grüppchen möglich. (nordphoto)

Mit ein paar Kleinigkeiten ist es nicht getan. Satte 31 Punkte umfasst der Vorgabenkatalog, den die Deutsche Fußball Liga (DFL) ausgearbeitet hat, damit die Profiklubs zu einem geregelten Mannschaftstraining zurückkehren können. Und bei Werder würden sie das nur zu gern wieder tun. Bislang ist das mehr oder weniger tägliche Bild ein anderes: Ein Grüppchen von maximal bis zu vier Spielern trottet zum Trainingsplatz, während ein weiteres Quartett gerade zurückschleicht. Alles natürlich unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes. Und zumindest bis einschließlich 3. Mai, so lange gelten bislang die Kontaktbeschränkungen, wird sich daran auch nichts ändern.

Nun ist genau diese Distanz etwas, was im Fußball wenig hilfreich ist, wenn es um Punkte geht. Dort ist Nähe gefragt, sehr große sogar. Körper prallen aneinander, Zweikämpfe sollen möglichst intensiv geführt werden. Nun hatten die Werder-Profis genau damit in dieser so vermaledeiten Saison bekanntlich ohnehin ihre liebe Mühe, das allein reicht aber nicht, um nun einen Freifahrtsschein für die Coronakrise zu bekommen. Im Gegenteil: Auch die Bremer müssen sich intensiv auf die neue, alte Nähe vorbereiten.

„Take away“ statt Teamessen

Wobei eben jene Nähe dann doch wieder relativ ist. In dem 31-Punkte-Plan des DFL-Schreibens, das dem WESER-KURIER vorliegt, dreht sich nämlich vieles um die räumlichen Strukturen, die in den Vereinen vorhanden sein müssen. Und da regiert der Abstand. So sollen Gemeinschaftsräume etwa nur bei zwingenden Gründen genutzt werden. Überhaupt: Die allgegenwärtigen Besprechungen im Mannschaftskreis seien nur erlaubt, wenn zwischen den einzelnen Spielern ausreichend Freifläche vorhanden und der Raum entsprechend groß sei. Auch das gemeinsame Essen, sonst ein obligatorischer Bestandteil des Teamalltags, müsse weiterhin entfallen. Mahlzeiten seien nur als „Take away“ möglich, heißt es in dem Empfehlungspapier der DFL-Task-Force.

Ohnehin, so ist es dem Dokument zu entnehmen, werden Stippvisiten der Profis an ihrem Arbeitsplatz erst einmal lieber gesehen. Die Aufenthaltsdauer in den Katakomben vor und nach den Übungen soll so kurz wie möglich sein, eine „Eingangskontrolle regelt Zugang zum Trainingsgelände für Spieler und zwingend erforderliche Mitarbeiter“. Zudem ist vorgesehen, die jeweiligen Einheiten auch weiterhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen.

Duschen nur mit Abstand

Auch in der Kabine wird es Veränderungen geben. Die Spieler und Betreuer, die den Kontakt untereinander ohnehin schon auf ein Minimum herunterschrauben sollen, müssen auch in ihren heiligsten Hallen darauf achten, dem Teamkollegen bloß nicht zu nah zu kommen. Ob beim Einkleiden oder unter der Dusche, stets soll ein Mindestabstand von zwei Metern gewahrt werden. Sinnvoll sei aber auch „alternativ das heimische Umziehen und Duschen“, steht in dem DFL-Schriftwerk.

Nicht ganz uninteressant ist auch die Installierung eines Corona-Beauftragten. Diese Person soll sich demnach um die regelmäßigen Abstriche kümmern – und zwar im Grunde ausschließlich. Daher soll der Mitarbeiter "wegen erhöhter Ansteckungsgefahr von anderen

Tätigkeiten im Mannschaftsumfeld freigestellt" sein. Die Task-Force empfiehlt deshalb die Besetzung dieser Position durch verfügbare Mitarbeiter oder per Neueinstellung von medizinisch geschultem Personal. Und wenn sich tatsächlich ein Beteiligter infiziert, könnte sogar ein Prozess ins Rollen kommen, den man sonst nur von Schnellimbissen oder vielleicht noch Baumärkten kennt. So soll die "Abstrich-Diagnostik bei symptomatischen Personen im Auto (Drive in)" erfolgen oder eine "prophylaktische Isolierung bis zum Testergebnis". Ist dieses positiv, so soll eine "anonyme Meldung der Infizierten ausschließlich" an die DFL beziehungsweise DFB-Chefmediziner Tim Meyer erfolgen.