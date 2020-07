Es ist ein Satz, wie ihn in dieser Saison wahrscheinlich noch nie von Florian Kohfeldt gehört hat. „Alle, die spielberechtigt sind, sind einsatzfähig", sagte Florian Kohfeldt in der Pressekonferenz am Sonntagmorgen. Für welche elf Spieler in der Startelf gegen Heidenheim er sich entscheiden wird, verriet Kohfeldt natürlich nicht.

Es fehlt Niklas Moisander, den eine Gelb-Rote Karte aus dem Hinspiel zum Zuschauen zwingt. Wer den Kapitän ersetzt, ist eine der Fragen, die sich zu Aufstellung stellen. „Toprak, Langkamp oder Friedl. Oder Veljkovic, der die Seite wechseln könnte", zählte Kohfeldt die Kandidaten auf. Naheliegend wäre die Lösung mit Friedl. Als Linksfuß hätte er Vorteile in der Spieleröffnung. Und er ist voll im Rhythmus. In den elf Partien seit dem Re-Start kam er nur gegen Wolfsburg nicht zum Einsatz.

Ömer Toprak hat zuletzt am 22. Februar gegen Dortmund gespielt. „Er hat jetzt eine gewisse Zeit trainiert„, sagt Kohfeldt. Spielpraxis fehlt nach seinem Syndesmoseband-Anriss aber gänzlich. Ein Einsatz wäre nicht ohne Risiko, zumal Toprak zuvor nicht fehlerfrei war. Bei Langkamp sieht es ähnlich aus. In diesem Jahr kommt er auf nur zwei Einsätze, zuletzt beim 0:1 gegen Bayern. Kohfeldt brachte eine ungewöhnliche Idee ins Spiel: „Es kann sein, dass wir das Spiel zwischen den beiden aufteilen müssen.“

Oder gleich auf Friedl setzten. Für ihn dürfte Ludwig Augustinsson auf die linke Seite der Viererkette zurückkehren. Augustinssons Erfahrung, als Nationalspieler auch international, wird gebraucht. Im Hinspiel gegen Heidenheim kam er die letzten 13 Minuten zum Einsatz.

Offen lässt Kohfeldt auch, ob Niclas Füllkrug beginnt oder die Rolle des Jokers spielen wird. „Wir müssen uns überlegen, wann im Spiel wir ihn brauchen werden", sagte Kohfeldt. „Zu Beginn des Spiels und dann bis zur 60., 70. Minute. Oder vielleicht zur Halbzeit oder zum Ende des Spiels." Fest steht für Werders Trainer hingegen schon jetzt: „So oder so, wird Niclas eine wichtige Rolle einnehmen."

So könnte Werder spielen:

Pavlenka – Gebre Selassie, Veljkovic, Friedl, Augustinsson – M. Eggestein, Vogt, Klaassen – Osako, Füllkrug, Rashica.