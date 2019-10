Womöglich setzt Trainer Florian Kohfeldt mal wieder auf Philipp Bargfrede in der Startelf. (nordphoto)

Es war voll auf dem Trainingsplatz am Freitag. 20 Spieler absolvierten Werders Abschlusstraining vor dem Leverkusen-Spiel. Ob Trainer Florian Kohfeldt tatsächlich erstmals die Regeländerung nutzt und 20 Spieler in den Spieltagskader beruft, ist aber offen. Yuya Osako trainierte zwar mit, noch ist allerdings unsicher, ob er nach seiner Oberschenkelverletzung in den Kader zurückkehrt. Ein Kandidat für die Startelf wäre der Angreifer wohl ohnehin noch nicht.

Ganz anders sieht es beim anderen Rückkehrer aus: Ömer Toprak hat die Trainingswoche gut überstanden und dürfte in Leverkusen von Anfang an in der Innenverteidigung auflaufen. „Ömer ist ein Führungsspieler und für mich gesetzt“, betonte Kohfeldt. Einzige Einschränkung: Der Abwehrspieler dürfte nach seiner Verletzung in der Englischen Woche nicht alle drei Partien gegen Leverkusen, im Pokal gegen Heidenheim und gegen Freiburg bestreiten. Gerade gegen seinen Ex-Klub Leverkusen erscheint ein Startelfeinsatz Topraks aber wahrscheinlich.

Groß oder Veljkovic?

Er würde Christian Groß oder Milos Veljkovic auf die Bank verdrängen. Groß überzeugte bisher und hat gute Statistikwerte, etwa eine Zweikampfquote von 62,7 Prozent. Veljkovic erhielt derweil kürzlich viel Lob vom Trainer: „Er ist der Spieler, der von hinten am schnellsten Aktionen auslöst, er spielt die Risikopässe, hat in unserer Mannschaft mit den besten Diagonalball und eine gute Schärfe in den Pässen“, sagte Kohfeldt. Gegen Hertha leitete Veljkovic den Bremer Treffer stark ein. Der Serbe könnte also leicht im Vorteil sein.

Einen Konkurrenzkampf gibt es auch im defensiven Mittelfeld. Philipp Bargfrede ist nach seiner Knie-Operation wieder fit und wäre bereit für einen Einsatz von Beginn an. Nuri Sahin wusste zwar bislang auf der Sechser-Position zu überzeugen, Bargfrede könnte aber besser zum Gegner passen. In den europäischen Top-Fünf-Ligen gibt es nämlich keine Mannschaft, die so viel Ballbesitz hat wie Bayer Leverkusen (69 Prozent). Es geht für die Bremer also darum, viele Bälle zu erobern. Das ist eher Bargfredes Kernkompetenz, während Sahin seine Stärken im spielerischen Bereich hat.

Ansonsten dürfte Kohfeldt auf die Spieler setzen, die schon beim 1:1 gegen Hertha zum Einsatz kamen. Im Sturmzentrum hat Josh Sargent mit seinem Treffer gegen die Berliner Pluspunkte gesammelt und könnte weiterhin seine Chance bekommen. Milot Rashica und Leo Bittencourt sind in der Offensive ohnehin praktisch gesetzt - genauso wie Davy Klaassen und Maximilian Eggestein im Mittelfeld, Marco Friedl und Theo Gebre Selassie auf den Außenverteidigerpositionen sowie Jiri Pavlenka im Tor.