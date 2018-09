Mike Blechinger hat ein Problem: Er ist dem SV Werder verfallen. Aber das ist eigentlich gar nicht sein Problem. Es ist eher sein Wohnort – also im übertragenen Sinne. Der befindet sich nämlich mitten im Westen von Baden-Württemberg. Und somit mehrere hundert Kilometer entfernt von Bremen. Keine allzu guten Voraussetzungen, um live im Weserstadion dabei zu sein, wenn Werder in der Bundesliga spielt. Gegen die Hertha hat es mal wieder geklappt – allerdings auf außergewöhnlichem Wege.

„Sie können sich vorstellen, ich bin ein bisschen platt“, sagt Blechinger lachend zu Beginn des Gesprächs. Kurz zuvor ist der 43-Jährige in Bremen angekommen. Endlich. Nach neun Tagen auf dem Fahrrad. Von Offenburg einmal quer durch Deutschland. Und alles nur für den Fußball. Für Werder. Mike Blechinger hätte es sich einfach machen und in den Flieger, den Zug oder ins Auto steigen können. Doch er entschied sich anders – obwohl er nicht zur Kategorie der Extremsportler gehört, die reihenweise lange Strecken im Sattel absolvieren.

Stattdessen war es mehr oder weniger eine kurzfristige Idee. „Ich wollte ein bisschen Sport machen und habe erst vor fünf bis sechs Wochen das Radfahren für mich entdeckt“, sagt Blechinger gegenüber Mein Werder. „Kurz danach war für mich klar, dass ich das jetzt mit Werder verbinde. Ich hatte nämlich gerade die Zeit dazu.“ Gesagt, getan. Am Montag der vergangenen Woche war es soweit.

Der Traum vom Pizarro-Tor

Der Familienvater setzte sich auf sein Rad und strampelte los. Knapp 800 Kilometer hatte er vor sich, neun Tage später wollte er in Bremen sein. Pünktlich zum Spiel gegen Hertha BSC. Dieses Ziel hatte er fest vor Augen. „Mein großer Traum ist es, dort einmal live ein Tor von Claudio Pizarro zu sehen“, sagt er. „Das wäre der Wahnsinn.“

Allzu viele Gelegenheiten hatte er dazu nämlich bislang noch nicht. Zwar ist Mike Blechinger seit seinem achten Lebensjahr Werder-Fan, doch in den Norden verschlägt es ihn aufgrund der Distanz eben doch eher selten. „Wenn ich fünf Mal da war, dann ist das schon viel“, überschlägt er spontan im Kopf. Und so sind Werders Auswärtspartien mitunter Blechingers persönliche Heimspiele – immer dann, wenn es für die Bremer nach Freiburg oder Stuttgart geht.

Schöne, kleine Augenblicke, die den Appetit auf erfolgreiche grün-weiße Momente stillen können. Oder ihn aber noch viel größer machen. Die Faszination Weserstadion wirkt eben auch in Baden-Württemberg. Da war es dann auch egal, dass das Wetter kontinuierlich schlechter wurde, je mehr es in den Norden ging. „Die einzige echte Willensleistung war dann am letzten Montag, als es von Hildesheim nach Hoya ging“, sagt Blechinger. „Der Wind kam 100 Kilometer lang von vorne, es ging immer an der B6 entlang und dann gab es auch noch heftigen Hagel.“ Doch Blechinger quälte sich durch. „So kurz vor dem Ende wollte ich dann doch nicht aufhören“, sagt er. „Ich weiß aber nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich solch einen Tag an den ersten Tagen der Tour gehabt hätte.“

Wiederholung nicht ausgeschlossen

Nach neun Etappen war es dann tatsächlich geschafft, pünktlich zum Spieltag hatte Mike Blechinger Bremen erreicht. Eine kurze Stippvisite am Roland und bei den Stadtmusikanten gab es noch, wenig später folgte der Weg in Richtung Stadion. Nicht erst zum Anpfiff, sondern schon ein bisschen früher. Allzu häufig ergibt sich für ihn die Gelegenheit schließlich nicht, um in Werders guter Stube Fußballluft zu schnuppern. „Da wäre es ja schade, wenn ich erst spät komme.“

Einige Stunden danach ist das Abenteuer dann endgültig beendet. Das Fahrrad tauscht Mike Blechinger dieses Mal gegen den Zug ein. „Meine Familie will mich schließlich auch irgendwann mal wieder sehen“, sagt der 43-Jährige. Eine Wiederholung des Trips hält der Offenburger nicht für ausgeschlossen – zumindest in abgewandelter Form. Nämlich dann, wenn Werder tatsächlich ins internationale Geschäft zurückkehren sollte. „Falls sie dann in Basel spielen, fahre ich auf jeden Fall wieder mit dem Rad hin.“