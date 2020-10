Es war ein Transfer, den kaum jemand für möglich gehalten hatte. Auf der Suche nach einem Führungsspieler landete Kevin Vogt im Januar bei Werder. Eigentlich ein paar Nummern zu groß für die damals schon klammen Bremer, sein Marktwert lag damals bei 10 Millionen Euro. Da Vogt sich in Hoffenheimjedoch mit Trainer Alfred Schreuder überworfen hatte, gab es kurzfristig eine Chance – und Frank Baumann ergriff sie.

Erstmals hat Vogt, mittlerweile wieder in Hoffenheim und am Sonntag mit der TSG zu Gast im Weserstadion, über seine Zeit in Bremen gesprochen. Sehr lehrreich sei die Phase bei Werder gewesen, sagte der 29-Jährige dem „Kicker„, weil er zum einem Klub gekommen sei, „der wirklich mit dem Rücken zur Wand stand. Vom ersten Tag an wurde mit vermittelt, es geht um absoluten Existenzkampf“.

„Ein Klub mit enormer Tradition und Zugkraft"

Was sich nicht so richtig positiv anhört, von Vogt jedoch als wichtige Erfahrung auf gleich mehreren Ebenen beschrieben wird. „Du spürst plötzlich, was alles dranhängt, dass es auch um Arbeitsplätze geht, wenn der Anpfiff ertönt„, sagt er über den Abstiegskampf. Gleichzeitig habe er auch die enorme Wucht Werders in der Stadt erlebt: „Bremen ist ja ein Klub mit enormer Tradition und Zugkraft, das spürt man schnell.“

In der Rückrunde – inklusive Relegation – hatte Vogt 17 Einsätze für Werder. Keine lange Zeit, trotzdem wurde er schnell zum Führungsspieler. Junge Spieler, so erzählen es ältere, hatten im Training regelrecht Angst vor dem manchmal rustikalen Einsatz Vogts. Er selbst, sagt er, habe sich in Bremen sehr wohl gefühlt. „Ich habe mich sofort gut aufgehoben gefühlt und kehre mit einem Lächeln zurück."

Ein fester Transfer sei nie Thema gewesen, sagt Vogt, der sich nun wieder in Hoffenheim wohl fühlt. Was in erster Linie an Werders beschränkten finanziellen Mitteln gelegen hat. Dennoch sei der Kontakt zu den ehemaligen Kollegen in Bremen nicht abgerissen. Zu Florian Kohfeldt, Leo Bittencourt, Marco Friedl oder Davie Selke etwa. „Fast noch täglich."